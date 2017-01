6 января 2017 г. Ноэм Рейден | The Wall Street Journal Власти Сирии наносят удары по предместью Дамаска, которое удерживают повстанцы "По словам жителей и оппозиционной организации, отслеживающей ситуацию, в четверг военные самолеты сирийского правительства бомбили стратегическое предместье Дамаска, подконтрольное повстанцам. Это часть наступления, которое усиливается, хотя неделю назад по всей стране был объявлен режим прекращения огня", - пишет журналист The Wall Street Journal Ноэм Рейден. В предместье Вади Барада находится основной источник воды для Дамаска. На прошлой неделе ООН заявила, что с 22 декабря примерно 4 млн жителей Дамаска остаются без водоснабжения из-за повреждения инфраструктуры. Наступление на Вади Барада началось примерно за неделю до того, как вступило в силу перемирие, заключенное при посредничестве России и Турции. "Из-за Вади Барада перемирие в целом оказалось на грани срыва", - заявил Ахмед Кура Али, официальный представитель исламистской повстанческой группировки "Ахрар аш-Шам". "Группировка не подписала соглашение о перемирии и выразила свое опасливое отношение к нему. Но Али утверждает, что его группировка все равно соблюдает соглашение", - говорится в статье. Сирийский режим и оппозиционные мониторинговые организации утверждают, что в Вади Барада в гуще других повстанческих группировок присутствует "Джебхат Фатах аш-Шам", ранее известный как "Джебхат ан-Нусра" (группировка запрещена в РФ. - Прим. ред.). ООН считает эту организацию террористической, и в соглашение о перемирии она не включена. "Повстанческие группировки и жители Вади Барада отрицают, что в их районе "Джебхат Фатах аш-Шам" вообще присутствует", - пишет газета. "Вначале правительство обвинило повстанцев из Вади Барада в загрязнении воды, тогда как оппозиция утверждала, что именно режим повредил систему водоснабжения", - говорится в статье. Факт тот, что чистая питьевая вода теперь в Дамаске - дефицитный товар. Источник: The Wall Street Journal