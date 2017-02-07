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7 февраля 2017 г.
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7 февраля 2017 г.

Корреспондент | Frankfurter Allgemeine

Ярослав Качиньский: "Я бы поддержал идею превращения Европы в ядерную сверхдержаву"

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский высказывается за ядерный паритет между ЕС и Россией.

На фоне растущей напряженности в отношениях между Востоком и Западом следует быть готовым к "гигантским затратам" в связи с наращиванием ядерного потенциала. Кроме того, лидер национал-консервативной партии выступает за фундаментальное реформирование Евросоюза. Только таким образом ЕС сможет выжить, уверен польский политик. ЕС "был успешен, пока не были допущены две серьезные ошибки: это Лиссабонский договор и миграционная политика", говорит Качиньский.

Канцлера Германии Ангелу Меркель - накануне ее визита в Варшаву - Качиньский в интервью FAZ называет политиком "номер один в Европе". И это, подчеркивает он, "нездоровая ситуация". По его мнению, следует изменить ряд договоров: "Нужно усилить национальные государства и сократить объем полномочий ЕС. Помимо этого, мы должны защититься от моноцентризма. Германия выигрывает от него, другие - нет".

Останавливаясь на миграционном кризисе, Качиньский заметил, что разум говорит в пользу того, чтобы помогать беженцам - но только непосредственно на местах. Массовый прием беженцев больше походит на "ликвидацию основанной на христианских ценностях цивилизации".

В беседе с изданием Ярослав Качиньский подверг критике кандидата на должность федерального канцлера от СДПГ Мартина Шульца, в том числе, в связи с его "симпатиями в адрес России". При этом многие в Польше одобряют позицию канцлера Меркель в связи с действиями России на Украине. "Меркель поддерживает антироссийские санкции. Хорошо и то, что Германия также отправляет своих военных на восточные рубежи НАТО", - отмечает польский политик.

Источник: Frankfurter Allgemeine


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