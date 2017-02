7 февраля 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Хакер разоблачает грязные методы российского шантажа и шпионажа За несколько часов до того, как Владимир Путин выступил с поздравлением с новым 2014 годом, подпольная группа под названием "Шалтай-Болтай" опередила российского президента, опубликовав текст онлайн, пишет Financial Times. "Мы всегда с вами, даже когда вы менее всего это подозреваете", - написали анонимные блогеры. Подобные дерзкие утечки, используемые против самого Кремля, сделали "Шалтая-Болтая" одним из главных образчиков особых российских грязных методов "черного пиара", отмечает автор статьи Макс Седдон. Сейчас, после нескольких лет, в течение которых он порождал интриги и слухи среди кремлинологов, публикуя переписку высших чиновников, "Шалтай-Болтай" оказался в центре внимания в результате ареста своего главаря Владимира Аникеева в рамках малопонятного дела, связанного с процессом по обвинению в госизмене против офицеров ФСБ. Российская пресса утверждает, что эти офицеры были кураторами Аникеева, пишет издание. Один из участников "Шалтая-Болтая" Александр, встретившийся с журналистами Financial Times в Эстонии, где он намерен просить убежища, считает, что он - последний член группировки, оставшийся на свободе. По словам Александра, он познакомился с Аникеевым в Санкт-Петербурге в 2003 году. Через десять лет после той первой встречи Аникеев попросил его помочь с публикацией компромата, собранного на высокопоставленных российских чиновников. "Скучавший на своей работе, связанной с мобильной рекламой, и недовольный жесткой политикой Путина, Александр согласился", - говорится в статье. По словам хакера, "Шалтай-Болтай" взламывал переписку людей, связанных с захватом Крыма, поддерживаемым Россией восстанием на Восточной Украине и пропутинской интернет-армией. "Позже они опубликовали корреспонденцию нескольких высокопоставленных чиновников и взломали аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter", - пишет газета. Многие обозреватели подозревали, что чиновники сами "сливали" информацию, сводя друг с другом счеты. Однако, по словам Александра, цели группировки постепенно стали чисто коммерческими - они продавали взломанные ящики электронной почты за биткойны. "Как утверждает Александр, ситуация изменилась в начале 2016 года, когда Аникеев сказал ему, что у группировки появились неизвестные кураторы в российской разведке, которые потребовали право запрещать публикацию некоторой информации. Хотя они так им и не воспользовались, он начал что-то подозревать в конце прошлого года, когда Аникеев сказал ему, что он был арестован в аэропорту Минска на пути в Россию, сидел в КПЗ в Москве три дня, а потом был отпущен после вмешательства его кураторов", - говорится в статье. Когда Аникеев попросил его и другого хакера, Константина Треплякова, встретиться с ним в Москве в начале декабря, Александр сказал ему, чтобы он доказал, что он на свободе, послав селфи и чек из французского кафе. Аникеев послушно повиновался. "Это заставило меня еще больше заподозрить неладное, - сказал Александр. - Обычно, если я говорил ему поехать на другой конец города и что-нибудь такое сделать, он посылал меня куда подальше". По словам адвоката Аникеева, он находился в тюрьме три месяца и не мог пойти в кафе, говорится в статье. Источник: Financial Times