7 февраля 2017 г. Элианор Энджи Рой | The Guardian Российский миллионер планирует создать новую империю Романовых на островах в Тихом океане "Российский миллионер находится на продвинутой стадии переговоров с правительством Кирибати по поводу лизинга трех необитаемых островов с целью создания там альтернативной России и возрождения монархии", - сообщает британская The Guardian. Как поясняет корреспондент Элианор Энджи Рой, россиянин Антон Баков и его жена Мария планируют возродить империю Романовых на трех удаленных островах (Молден, Старбак и Миллениум) южно-тихоокеанского государства Кирибати и вложить сотни миллионов долларов в обнищалую островную экономику. Баковы встречались в начале этого года с президентом Кирибати Танети Мамау, который отправился с рядом министров лично проинспектировать острова, говорится в статье. Путешествие может занять около месяца, а после возвращения президента в конце февраля будет принято решение по сделке. "Мы собираемся построить аэропорты и морские порты, солнечные электростанции, установки по обессоливанию воды, больницы, школы и поселения для работников", - заявил бизнесмен, отвечая на вопросы издания по электронной почте. "Главными экономическими объектами на островах будут экологичные отели и заводы по переработке рыбы. Кроме того, мы будет развивать тропическое сельское хозяйство и создадим Российский Имперский университет", - добавил Баков. По словам миллионера, на первой стадии проекта правительство Кирибати получит 120 млн долларов, затем еще 230 млн будут вложены в начальную фазу строительства инфраструктуры на острове Молден; также в казну Кирибати пойдут дополнительные налоги и сборы. "Хотя острова будут служить базой для империи Романовых, Баков не ожидает, что много россиян переедет на Кирибати на постоянное место жительство: климат там слишком суров и расстояние до островов слишком велико", - говорится в статье. "Мы предполагаем, что постоянно на островах будет проживать 1-2% россиян, - отметил Баков. - Однако финансовые инвестиции российских граждан будут куда значительнее". Местный депутат Эмиль Шуц рассказал изданию, что три острова, о которых идет речь, засушливы и небогаты природными ресурсами, так как много десятилетий назад австралийская компания активно добывала там фосфаты. Источник: The Guardian