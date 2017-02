7 февраля 2017 г. Джулиан Борджер | The Guardian Снятие санкций с России было бы "неумно", по словам высокопоставленного сотрудника Белого дома "Высокопоставленный чиновник трамповского Белого дома сказал, что ничего не знает о планах снять санкции с России и не думает, что было бы "умно" это сделать в отсутствие каких бы то ни было перемен в поведении Москвы, - сообщает Джулиан Борджер в The Guardian. - Кевин Харрингтон, недавно назначенный заместителем помощника президента по стратегическому планированию, предупредил в понедельник, что его неосведомленность о проектах планов по ослаблению наложенных на Москву санкций не означает, что их не существует, однако подчеркнул, что не считает, что они были бы хорошей политикой". "Я ничего такого не видел, ни о чем таком не знаю, - сказал Харрингтон на конференции по санкциям в Фонде обороны демократий. - Это не означает, что ничего не происходит. Администрация приступила к работе считанные дни назад. Очевидно, она пересмотрит многие вещи в конечном итоге. Смотреть на вещи под новыми углами разумно, так как это новая администрация, но я не думаю, что стоит что-то отменять без всякого улучшения поведения. Это тоже не было бы умно". Источник: The Guardian