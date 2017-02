7 февраля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Остановить Трампа, пока не поздно" Первые шаги и высказывания Трампа заставили американскую прессу писать о "моральной слепоте" президента. По мнению обозревателей, риторика Трампа вызывает опасения, что он "будет копировать Путина в пренебрежении законностью и моралью". "Мы не можем допустить, чтобы Трамп пошел по стопам Путина", - пишет экс-посол США в РФ Майкл Макфол, призывая "остановить автократические тенденции эпохи Трампа". WSJ называет имена республиканцев, способных стать "инструментом сдерживания" необдуманных политических инициатив Трампа. "Моральная слепота Трампа" - так озаглавлен материал в газете The Washington Post. "Среди всех до странности услужливых заявлений президента Трампа о российском президенте Владимире Путине ни одно не является столь поразительным и пагубным, как его предположение о том, что США морально эквивалентны безжалостному режиму, критиков которого продолжают убивать", - пишет редакция, имея в виду слова Трампа в интервью телеведущему канала Fox News Биллу О'Рейли. По мнению издания, президент США "приравнивает силы свободы и силы бандитизма и тем самым оправдывает всюду авторитарного лидера, который правит посредством принуждения, удушая свободу слова и сокрушая человеческое достоинство". Газета признает, что США "далеки от идеала" и в их истории есть "темные главы". "Но, как отметил президент Барак Обама, исключительность Америки заключается в ее высоких стремлениях и в способности нации исправлять ошибки путем демократических реформ". А риторика Трампа заставляет думать о том, что он не последует этой традиции, а "будет копировать Путина в неприкрытом преследовании узких интересов и пренебрежении законностью и моралью", подытоживает издание. "Выраженное президентом Трампом "уважение" к Владимиру Путину в вышедшем на выходных интервью и сравнение им внесудебных убийств путинского режима с американскими действиями ознаменовали новую эпоху в американо-российских отношениях. Никогда ранее американский президент не давал понять, что политические убийства приемлемы или что США виновны в подобных преступлениях", - пишет Дэвид Сэттер (Hudson Institute, Вашингтон) в статье для The Wall Street Journal. "Готовность Трампа оправдать убийство в его стремлении к непродуманному американо-российскому партнерству позволяет предположить, что он не видит различий между оборонительной войной и убийством своих же людей с целью сохранения власти. Сотрудничество с Россией на таких условиях может вовлечь США в преступления, которые не примет ни американский народ, ни весь мир. Трампу следует больше продумывать свои слова - пока еще есть время", - заключает автор. "Мы не можем допустить, чтобы Трамп пошел по стопам Путина" - призывает в заголовке своей статьи бывший спецпомощник Обамы и экс-посол в РФ Майкл Макфол. Статья опубликована The Washington Post. "Трамп восхищается политикой и идеями Путина и даже стремится подражать его методам правления. Это неприемлемо. Понимание методов, использованных Путиным для консолидации автократии в России, может помочь нам остановить автократические тенденции эпохи Трампа прямо сейчас, пока не стало поздно", - утверждает автор, проводя параллели между политическими шагами Путина и заявлениями Трампа. "По счастью, эта историческая аналогия неточна. Американские демократические институты - в том числе Конгресс, суды, оппозиционная партия, правительства штатов, СМИ и гражданское общество - гораздо сильнее сегодня, чем были подобные российские институты в 2000 году, - указывает Макфол. - Кроме того, в нашей исполнительной власти множество патриотов, преданных нашей Конституции. Есть они и среди недавно назначенных политиков". "При всем при том, некоторые уроки из российского опыта остаются релевантными. Во-первых, маленькие шажки к автократии в начале нового президентства могут подготовить почву для более крупных автократических перемен впоследствии. Во-вторых, (...) нам не следует полагаться на надежду, что первоначальные опасные действия сойдут на нет (...) Противостоять таким наклонностям надо сейчас, пока наши демократические институты еще сильны, а наши граждане еще готовы действовать", - резюмирует автор. По мнению редакции The Wall Street Journal, "Великая старая партия" - то есть Республиканская партия США - должна будет сдерживать дружбу Трампа с Путиным. Трамп ясно дал понять, что хочет выстроить новые стратегические отношения с Владимиром Путиным, а местами его заявления даже звучат так, как будто он оправдывает российского президента, отмечает издание. "Республиканцы в Конгрессе не питают иллюзий", - утверждает редакция, перечисляя имена сенаторов, имеющих "трезвый взгляд на Россию и американские интересы". "Эти голоса значимы в качестве американских чиновников, готовых высказываться против российского авторитаризма, - считает The Wall Street Journal. - Но благодаря тому, что их обладатели занимают видную позицию в Конгрессе, они также важны как потенциальные инструменты сдерживания способности Трампа заключить плохую сделку с Путиным". Как добавляет в заключение издание, работая с демократами, эти республиканцы "могут заставить Трампа заплатить политическую цену за одностороннее снятие санкций".