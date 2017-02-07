Российские сироты - заложники дипломатии

"Чтобы угодить Трампу, Путин может разрешить американцам усыновлять российских детей", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Американская пара из Монтаны Джордан и Джуди Гун выиграли свою битву с российским правосудием в Европейском суде по правам человека, но они уже не смогут усыновить 3-летнего мальчика Дмитрия с лишней хромосомой. Как и 27 других российских детей, ставших заложниками холодной войны, которой Дональд Трамп и Владимир Путин собираются положить конец", - говорится в статье.

"Мы готовы к диалогу с США", - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Такой пересмотр взглядов не сможет залечить раны многих семей, но способен положить конец первому настоящему конфликту эры Обама-Путин. Это гибель в тюрьме в конце 2009 года Сергея Магнитского, которая развязала цикл взаимных репрессий, - утверждает автор статьи. - Белый дом подождал четыре года - и возвращения в Кремль Владимира Путина, чтобы наложить санкции на российских чиновников, вовлеченных в это дело. Две недели спустя 28 декабря 2012 года российский президент подписал документ, запрещающий усыновление российских детей в США, он был назван "законом Димы Яковлева".

"Втянутые в армрестлинг с западными судебными инстанциями - не соглашаясь с их наднациональными полномочиями - российские власти сначала изобличили "политизированное" решение. "Наш закон сыграл огромную положительную роль в сплочении нашего общества в интересах детей-сирот", - выступила в его защиту автор документа прокремлевский депутат Ольга Баталина. Упрекая американские семьи, подавшие иск, в том, что они стремились только к финансовой "компенсации", этот парламентарий порадовалась росту, начиная с 2012 года, числа национальных усыновлений", - говорится в статье. "27 детей, которые не смогли уехать в США, были усыновлены в российских семьях в результате административного давления, в то время как 100 тыс. других детей остались в детских домах, часто лишенные соответствующего ухода", - возражает Алена Синкевич, координатор проекта "Близкие люди" благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

"Даже если Москва не придает большого значения решениям Европейского суда по правам человека, политологи считают, что Кремль может принести свой закон в жертву на алтарь потепления российско-американских отношений. Это одна из тех редких и малозатратных уступок, которую Владимир Путин может сделать Дональду Трампу в поисках политических контрактов", - подытоживает Авриль.