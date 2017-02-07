Кремль колеблется между Ле Пен и Фийоном

"Огорченные невзгодами, перенесенными кандидатом от правых, прокремлевские СМИ возвращаются к лидеру "Национального фронта", своему изначальному фавориту на французских президентских выборах. Эммануэль Макрон, воспринимаемый как недостаточно русофильский кандидат, подвергается всяческому поношению", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гринспен.

Russia Today (RT), телеканал и интернет-сайт, принадлежащий Кремлю, представил широкое и душевное освещение запуска избирательной кампании Марин Ле Пен, говорится в статье.

"Национальный фронт" был оставлен Москвой без внимания после неожиданной победы Франсуа Фийона на праймериз французских правых сил. "Национальный фронт", искавший международной идеологической, медийной и финансовой поддержки, усердно обхаживал Кремль, и тот сначала с теплотой отозвался на эти авансы. В 2014 году "Национальный фронт" получил кредит в 9 млн евро от банка, близкого к Кремлю, сразу после того, как Марин Ле Пен заявила о своей поддержке аннексии Крыма Москвой. Однако в декабре 2016 года, в то время как Франсуа Фийон гарцевал во главе опросов общественного мнения о президентских выборах, Москва потребовала немедленного возврата кредита. Как раз в тот момент, когда Марин Ле Пен жаловалась на трудности с финансированием своей избирательной кампании", - комментирует журналист.

"Возвращение пламенной любви к "Национальному фронту" контрастирует с холодным медийным освещением Эммануэля Макрона. Russia Today озаглавливает свой материал: "Эммануэль Макрон в качестве нового и внесистемного кандидата - абсолютный обман". В том же духе выдержан заголовок многоязычного новостного агентства Кремля Sputniknews.fr: "Ассанж: разоблачение Макрона в личной переписке Клинтон", - передает автор статьи.

"Русскоязычные СМИ от них не отстают. Заголовок "Вестей": "В случае своего избрания президентом Ле Пен выведет Францию из НАТО". Звучит, как нежная музыка для российской власти, мечтающей о том, чтобы соперничающий с ней военный альянс наконец разрушился", - полагает журналист.

"Марин Ле Пен победит во Франции: мы заставим ее избрать!" - воскликнул глава прокремлевских националистов Владимир Жириновский в студии ведущей политической передачи на главном государственном телеканале "Россия-1". Безупречно лояльный по отношению к Владимиру Путину, Владимир Жириновский специализируется на том, чтобы облекать в слова наименее политкорректные желания Кремля для самой националистической части российского общественного мнения", - подытоживает Гринспен.