Заговоры и слухи: как российская проправительственная пресса нападает на Эммануэля Макрона

Российские пропагандистские сайты Sputnik и Russia Today утверждают, что у них есть информация, компрометирующая кандидата на президентских выборах во Франции, пишет корреспондент газеты Le Nouvel Observateur.

"Sputnik снова ввязывается в драку, с помощью если не "компроматов", то по меньшей мере "фейковых новостей". Государственное новостное агентство, ставшее пропагандистской машиной российской власти, решило взяться за Эммануэля Макрона. Источник потрясающий: речь идет о Николя Дюике, депутате от партии "Республиканцы", известном своими пророссийскими взглядами и поддержкой Асада", - говорится в статье.

"На протяжении всей своей карьеры Эммануэль Макрон действовал в качестве агента большой американской банковской системы", - и глазом не моргнув утверждает парламентарий. "Я думаю, что единственная цель этого парня - удовлетворить свои личные амбиции, поскольку у него нет намерений продолжать свою политическую карьеру, если он проиграет на президентских выборах".

"В то же самое время Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, уверил "Известия", российский проправительственный орган прессы, что в личной переписке Хиллари Клинтон содержались данные об Эммануэле Макроне. "Ассанж подольет масла в огонь предвыборной кампании Франции", - озаглавила газета свой материал. Информация, в частности, была подхвачена информационным телеканалом Russia Today (RT) - эту площадку часто обвиняют в том, что она является пропагандистским органом Кремля", - передает корреспондент.

"Единственное, что конкретно раскрыто сайтом Wikileaks на данный момент: приглашение на ужин, устроенный Эммануэлем Макроном, в свою бытность министром экономики, вместе с Мануэлем Вальсом и несколькими политическими деятелями", - говорится в статье.

"Среди людей, которые его поддерживают, мы обнаруживаем представителя деловых кругов Пьера Берже, многолетнего соратника и мужа Ива Сен-Лорана, открытого гомосексуала, ратующего за однополые браки. За ним стоит очень богатое гейское лобби. Это говорит о многом", - уверенно заявляет Николя Дюик.

"Россия в январе 2015 года запустила Sputnik на французском языке с целью заставить услышать свой "альтернативный" голос по всем международным досье. Недавно Кремль усилил свой международный медийный инструментарий, открыв в Лондоне студии для Russia Today и сделав Sputnik доступным на 30 языках", - сообщает автор статьи.

В четверг 2 февраля, выступая в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, британский министр обороны Майкл Фэллон обвинил Россию в том, что она "использует дезинформацию в качестве оружия" и "судя по всему, испытывает НАТО и Запад" с целью их "дестабилизации". Министр также свалил вину на RT и Sputnik, обвинив их в распространении "дезинформации в советском стиле", говорится в статье.

"Мы не осознаем, каким образом министр обороны Англии Майкл Фэллон, занимающий столь высокий пост, может оперировать такими голословными обвинениями, которые ничем не подкреплены", - заявил на следующий день перед прессой пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.