7 февраля 2017 г. Эндрю Крамер | The New York Times Критик Путина, которой в 2015 году заявлял, что его отравили, впал в кому "Один из лидеров российской оппозиции, который активно критиковал то, что он называет политикой Кремля по ликвидации политических противников, впал в кому, его жизнь в опасности - из-за воздействия неизвестного яда, как заявила в понедельник его жена", - пишет Эндрю Крамер в The New York Times. Как отмечает журналист, новости о диагнозе Владимира Кара-Мурзы "появились в щекотливый момент для США и России": президент Трамп только что отверг критику в адрес российского президента Владимира Путина, названного "убийцей" ведущим Fox News Биллом О'Рейлли во время воскресного интервью. Трамп "должен знать, что такие люди, как Владимир Путин, не друзья, и с ними нельзя обходиться по-дружески", заявила в понедельник Евгения Кара-Мурза, жена находящегося без сознания оппозиционера в эксклюзивном интервью американскому каналу ABC News. С тех пор как в четверг 35-летний Владимир Кара-Мурза впал в кому в московской больнице, он пребывает в центре "медицинской загадки, окрашенной в политические тона": врачи, поддерживающие его жизнь с помощью аппарата искусственного дыхания, озадачены симптомами оппозиционера. "Кара-Мурза уже был сражен подобными симптомами в 2015 году, и позднее заявил, что его отравили ", - говорится в статье. После этого французская лаборатория обнаружила "повышенные уровни содержания тяжелых металлов в его крови", но не смогла указать на конкретный яд. Как сообщает Крамер со ссылкой на интервью Евгении Кара-Мурзы, на этот раз врачи назвали причиной болезни оппозиционера "острую интоксикацию неустановленным веществом". Его состояние критическое, но стабильное. По словам автора, после случившегося в 2015 году Кара-Мурза прошел реабилитацию в США и страдал некоторыми последствиями, но "несмотря на угрозы, вернулся к политической деятельности в России". Так, в прошлом месяце Кара-Мурза представил письмо, критикующее правительство Путина, на рассмотрение Комитета Сената США по внешним связям во время слушаний по кандидатуре госсекретаря Рекса Тиллерсона. "Те, кто противостоят режиму, идут на более высокие риски, чем клевета или тюремное заключение", - писал, в частности, оппозиционер. "В Советском Союзе действовала секретная лаборатория по разработке бесследных ядов, которые тестировали на осужденных узниках ГУЛАГа, о чем завили перебежчики из спецслужб", - пишет Крамер. Как добавляет журналист, "после того, как информаторы и оппоненты Путина стали умирать в прошедшие годы от экзотических ядов, включая радиоактивный плутоний и редкое токсичное вещество, полученное из гималайского растения, критики российского правительства и независимые исследователи стали утверждать, что постсоветское правительство вернулось к своему ядовитому арсеналу". Источник: The New York Times