7 февраля 2017 г. Джули Хиршфилд Дэвис | The New York Times Трамп, кажется, занимает сторону России в своих заявлениях по Украине "Президент Трамп подверг сомнению поддержку Москвой сепаратистов, участвующих в недавно обострившихся военных действиях на Восточной Украине, как представляется, заняв сторону российского президента Владимира Путина, который уже давно отрицает свою вовлеченность в конфликт, несмотря на доказательства обратного", - пишет The New York Times. По словам Трампа, он не воспринял как оскорбление тот факт, что обострение смертоносного конфликта на Украине произошло через день после его телефонных переговоров с Путиным. Он заявил о новых стычках: "Мы не знаем точно, что это". "Заявления Трампа стали очередным показателем того, что его стремление к улучшению отношений с Россией, возможно, влияет на его подход к конфликту на Украине, в котором армия страны - подготовленная и вооруженная отчасти американской армией - столкнулась с поддерживаемыми Россией сепаратистами", - говорится в статье. Источник: The New York Times