Медовый месяц с Дональдом

В последнее время "в российских государственных СМИ царит что-то вроде медового месяца. Там высказываются большие надежды на дружбу между президентами Трампом и Путиным", пишет политический обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Кристиан Эш.

К примеру, правый идеолог Александр Дугин, годами предрекавший неизбежный цивилизационный конфликт Москвы и Вашингтона, недавно призвал по ТВ "похоронить прямолинейный антиамериканизм". "Если Америка оставит человечество в покое, не останется и причин ненавидеть ее", - полагает Дугин, злорадствуя при этом, что с уходом Барака Обамы финансирования лишатся всяческие либеральные активисты в России, а именно - геи, феминистки и сторонники постмодерна.

Смена власти в Вашингтоне "меняет не только международную политику, но и внутреннюю политику России". Все дело в том, что "путинская система правления не готова к нынешней атмосфере медового месяца", подчеркивает автор, напоминая, что "с момента массовых протестов в Москве пять лет назад Кремль объявил Россию осажденной крепостью".

Но эйфорию по поводу дружбы между Кремлем и Белым домом в скором времени может сменить разочарование. Политик-оппозиционер Алексей Навальный не понимает, почему Трампа нужно считать чем-то вроде подарка для России. Навальный проанализировал пункт за пунктом предвыборные обещания Трампа. К примеру, Трамп хочет стимулировать добычу нефти в США, а экспортер Россия, наоборот, хочет сократить предложение ради повышения цены. Также Трамп хочет вооружаться, а Россия позволить себе этого не может. Более того, Трамп назначил вице-президентом США открытого приверженца системы ПРО в Европе. И еще одно: Трамп разжигает страхи перед исламом, в то время как Путин утверждает, что российское православие намного ближе к исламу, чем к западному христианству.

Навальный, как говорится далее, обращает внимание на тот факт, что в отличие от России американская политика не является "гоночным автомобилем, которым управляет один-единственный человек". И если в России Кремлю понадобилось всего полгода на то, чтобы после инцидента с турецким перехватчиком и сбитым российским бомбардировщиком вновь объявить Турцию лучшим другом, то в Америке Конгрессу понадобилось четыре десятилетия на то, чтобы окончательно отменить антисоветские санкции 70-х годов.

Более того, Путин и сам знает, что отношения с Трампом могут оказаться трудными и не только лишь Трамп определяет американскую политику. Но почему же он тогда не приглушит восхищение в подконтрольных ему СМИ? "Все дело в том, что Путину нравится, что все думают, будто это он привел Трампа к власти", - говорит политолог и биограф Путина Станислав Белковский.

Как бы то ни было, но "атмосфера осажденной крепости останется в России до тех пор, пока Путин будет сидеть в Кремле", уверен Белковский. "Путин занимается самовнушением, будто бы он везде окружен врагами. Это нужно ему и как политику, и как человеку для того, чтобы держать себя в форме и оправдывать отсутствие реформ", - продолжает эксперт, добавляя, что теперь президенту придется искать новый образ врага, будь то внутри США или же за их пределами. Тем не менее, в последнее время выбор очень ограничен: Великобритания - в прошлом любимый враг номер два за поддержку антироссийских санкций - после предстоящего "Брекзита" рискует потерять свое влияние, а Франция в случае победы на президентских выборах правой популистки Марин Ле Пен вообще может стать важнейшим другом Москвы в Европе. В итоге в западном мире остается только один политик, а точнее - одна.

Так, в последнее время главный пропагандист Киселев особенно негативно высказывается в адрес канцлера Германии Меркель - не так давно он нашел в ее политике старое немецкое желание расширить жизненное пространство. "Для того чтобы расширить его, Меркель буквально хочет проглотить Украину", - заявил он. Прежде российское ТВ редко сравнивало Меркель с Гитлером.

"Таким образом, дружба между Путиным и Трампом, на которую так надеются многие россияне, может привести к созданию нового образа врага, что явно не сделает счастливее Германию", - пишет Эш. А если Путин и Трамп все же не найдут общего языка? На этот случай у россиян, как добавляет политолог Алексей Макаркин, припасена еще одна надежда, а именно, что "Трамп окажется американским Горбачевым, который разрушит политическую систему в Вашингтоне".