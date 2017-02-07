BND не нашла доказательств дезинформационной кампании Путина

Спецслужбы Германии не обнаружили "однозначных доказательств того, что российские власти организовали кампанию дезинформации против правительства ФРГ, но при этом они не дают отбоя". Таковы, как сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, результаты совместного расследования Федеральной разведслужбы Германии (BND) и Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV), которое велось почти год.

"Мы не нашли никаких дымящихся стволов", - говорят в правительственных кругах Германии о попытке найти сокрушительные доказательства политического вмешательства со стороны России. Немецкие власти, как отмечает издание, "очень хотели бы предоставить такие доказательства для того, чтобы предостеречь Россию от действий подобного рода". "Мы с радостью показали бы желтую карточку", - сказал один немецкий политолог. Но ввиду "отсутствия доказательств публикация 50-страничного отчета представляется нецелесообразной и может еще сильнее осложнить и без того натянутые отношения с Россией".

Тем не менее, Ведомство федерального канцлера распорядилось продолжать изучать ситуацию, поскольку подготовленный отчет, с точки зрения Берлина, "не является оправданием". В частности, в отчете говорится, что с 2014 года Россия придерживается "конфронтационного курса" по отношению к Германии, а сообщения российских СМИ и их немецких подразделений вроде RT или Sputnik News называются "враждебными".

Ответственность за попытки оказать влияние спецслужбы, как говорится далее, возлагают на "президентскую администрацию Кремля", хотя одновременно и признают, что "провести границу между передергиванием или публикацией фейковых сообщений и целенаправленной дезинформацией трудно".

Власти Германии обеспокоены тем, что Россия может по аналогии с США "вмешаться в ход выборов, публикуя, например, секретные документы, добытые при помощи хакерских атак, или же поддерживая правопопулистские партии". Расследование, как добавляет издание, было начато по распоряжению канцлера ФРГ Ангелы Меркель после так называемого дела "девочки Лизы". Тогда после истории с якобы изнасилованной 13-летней девочкой российским СМИ и политикам удалось настроить часть населения Германии против мигрантов с юга. Это привело к демонстрациям, в том числе перед зданием Ведомства федерального канцлера. Но впоследствии выяснилось, что девочка выдумала всю историю.