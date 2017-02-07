Глава Минобороны Австрии: "Внешние границы ЕС недостаточно защищены"

Власти Австрии предпримут ряд мер против мигрантов, попадающих в Европу с территории Болгарии или Греции, сообщает немецкая газета Die Welt.

"Мы не верим, что Евросоюз защищает свои внешние границы в достаточной мере. По этой причине Австрия вместе с 15 другими государствами, пролегающими вдоль так называемого балканского маршрута (...), наладит тесное сотрудничество в рамках операции по защите балканского миграционного маршрута", - заявил изданию министр обороны Австрии Ханс Петер Доскоцил.

По словам Доскоцила, вдоль Балкан продолжает наблюдаться "активная деятельность криминальных перевозчиков и значительное число мигрантов". "В настоящее время в Австрию еженедельно попадает от пятисот до тысячи беженцев. И ситуация может ухудшиться в любое время", - заявил министр.

Также глава оборонного ведомства отметил, что "на соглашение по беженцам с Турцией полагаться не стоит". "Мы должны серьезно подготовиться к тому, что правительство в Анкаре вновь может открыть ворота для беженцев, чем президент Эрдоган уже неоднократно угрожал. Эрдоган - ненадежный партнер для ЕС", - подчеркнул Доскоцил.

Более того, министр отметил, что правительство Австрии работает над поправками к закону, разрешающими направлять австрийских солдат за границу не только на выполнение гуманитарных операций: "В будущем Австрия готова направлять своих военнослужащих в государства внутри и за пределами ЕС не только на выполнение гуманитарных операций, но и для защиты их границ, если эти страны попросят об этом и мы будем располагать необходимым количеством".

В заключение Доскоцил заметил, что "число нелегальных мигрантов в ЕС продолжает оставаться на высоком уровне, и их следует активнее депортировать". "Центры депортации, более крупные штрафы за противодействие отказам в предоставлении статуса беженцев, а также серьезное сокращение денежных средств, выделяемых на нелегальных мигрантов, стали бы самыми подходящими для этого мерами", - добавил он.