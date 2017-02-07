Тех, кто позволяет подвергать обрезанию своих дочерей, следует лишать паспорта

В Германии из-за наплыва мигрантов возросло число девочек и женщин, страдающих от последствий процедуры женского обрезания. Федеральное правительство, пишет Die Welt, намерено жестко наказывать за проведение процедуры - однако применить наказание удастся к немногим.

"Во многих странах Азии и Африки женское обрезание - как обтекаемо называется эта жестокая процедура, осуществляемая на женских гениталиях, - до сих пор является традицией. В большинстве случаев речь идет об ампутации клитора, многим удаляют и половые губы. В самом жестоком варианте оставшиеся ткани плотно сшиваются - оставляется лишь узкая щель", - говорится в статье.

"Цель процедуры - контроль над женской сексуальностью. Последствия - невыносимые боли, инфекции - вплоть до бесплодия, не говоря уже о психической травме, остающейся у женщины на всю жизнь", - комментирует автор публикации Сабине Мекерс.

Несмотря на просветительскую работу в этом направлении, а также соответствующие резолюции ООН, в таких странах, как Египет, Гвинея, Сьерра-Леоне, Сомали или Северный Судан, более 90% девочек и женщин подвергаются процедуре обрезания. "А с ростом миграционных потоков эта проблема приходит и в Европу. В одной только Германии, как показывает исследование, проведенное министерством по делам семьи, проживает около 48 тыс. женщин, перенесших эту процедуру", - сообщает автор.

Как удалось выяснить исследователям, опиравшимся в своей работе, в том числе, на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, а также организации UNICEF, с конца 2014 до середины 2016 года число женщин, приехавших из стран, где женское обрезание является традиционным, выросло на 40%.

"Более того, - отмечает издание, - их детей ждет такая же участь. По некоторым оценкам, подобная процедура грозит от 1500 до 5800 проживающих в Германии девочек. Это преступление, на которое наложен международный запрет, попадает под действие статьи 226а Уголовного кодекса Германии". За совершение подобной операции грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком не менее года. В декабре, сообщает журналист, кабмин инициировал поправку, которая должна предотвратить так называемые "выездные операции": тех, кто вывозит девочку или женщину за границу с целью проведения процедуры обрезания, в будущем будут лишать паспорта. Правда, добавляет автор, речь идет о паспорте гражданина ФРГ. Принятие закона ожидается весной этого года.

Криста Штолле, руководитель женской правозащитной организации Terre des Femmes, призывает к международной борьбе с практикой женского обрезания при помощи соответствующего законодательства. "Женское обрезание - серьезное нарушение прав человека, от которого большинство женщин страдает всю жизнь", - говорит она.

Terre des Femmes занимается обучением добровольцев, которые затем ведут разъяснительную работу среди мигрантов. Одна из них - Тиранке Диалло, родители которой приехали в Германию из Гвинеи. "Я хочу бороться против этой ужасной традиции, - говорит Тиранке, у которой есть маленькая дочь. - В Гвинее 96% женщин перенесли процедуру обрезания - так дальше продолжаться не может".

Статс-секретарь в министерстве по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи ФРГ Ральф Кляйндик считает, что полезной будет и мера, предусматривающая лишение паспорта тех, кто выезжает из Германии с целью проведения обрезания. "Многие родители знают, что в Германии эта процедура уголовно наказуема. Наказание должно предусматриваться и в случае, если она будет проводиться у них на родине. Мы должны донести это до них".