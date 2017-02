7 февраля 2017 г. Майкл Макфол | The Washington Post Мы не можем допустить, чтобы Трамп пошел по стопам Путина "По все еще загадочным для меня причинам президент США Дональд Трамп продолжает хвалить и защищать российского президента Владимира Путина, - отмечает бывший спецпомощник Обамы и экс-посол в РФ Майкл Макфол в The Washington Post. - (...) Согласно щедрой интерпретации этого странного, беспрецедентного заступничества за Путина, Трамп хвалит кремлевского лидера, чтобы добиться улучшения отношений с Москвой. Это наивная, но терпимая внешняя политика. (Американские творцы внешней политики должны стремиться к конкретным национальным и экономическим интересам, а не к "улучшению отношений", но об этом в другой раз.) Однако более тревожная интерпретация заключается в том, что Трамп восхищается политикой и идеями Путина и даже стремится подражать его методам правления. Это неприемлемо. Понимание методов, использованных Путиным для консолидации автократии в России, может помочь нам остановить автократические тенденции эпохи Трампа прямо сейчас, пока не стало поздно". Макфол напоминает, что Путин победил на выборах с первого раза, обещал сделать Россию снова великой, выдавал себя за "кандидата закона и порядка", снизил налоги - а затем перешел к притеснению мусульман, прессы и олигархов. "Звучит знакомо? Трамп тоже не участвовал в президентских выборах до прошлого года. Он подчеркнуто напирал на то, что является кандидатом закона и порядка. Он обещал снизить налоги, тем самым обеспечивая себе поддержку делового сообщества. Подобно Путину в 2000 году, он обещал "сделать Америку снова великой". Совсем как Путин, который ввел российские войска в Чечню, Трамп уже пригрозил ввести федеральные войска в Чикаго. Совсем как Путин, Трамп и члены его команды назвали врагами протестующих, журналистов и граждан предположительно "террористических" стран. Последняя филиппика в Twitter Трампа о его противниках - "профессиональных анархистах, отморозках и протестующих за деньги" - звучит пугающе похоже на реакцию Путина на толпы, мобилизовавшиеся против него в 2011-2012 годах", - говорится в статье. "По счастью, эта историческая аналогия неточна. Американские демократические институты - в том числе Конгресс, суды, оппозиционная партия, правительства штатов, СМИ и гражданское общество - гораздо сильнее сегодня, чем были подобные российские институты в 2000 году, - указывает Макфол. - И, как это уже проявилось в эпоху Трампа, когда миллионы людей по всей стране вышли протестовать против него в целом, а через несколько дней - тысячи снова протестовали против его опрометчивого запрета на въезд мусульман, американское общество гораздо больше хочет и лучше может защищать демократию, чем российское общество 2000 года. Кроме того, в нашей исполнительной власти множество патриотов, преданных нашей Конституции. Есть они и среди недавно назначенных политиков. И автократические наклонности Трампа сегодня не так очевидны или выражены, как путинские в 2000 году. (Я понимаю, что кто-то может счесть эту оценку наивной или слишком оптимистичной.)". "При всем при том, некоторые уроки из российского опыта остаются релевантными. Во-первых, маленькие шажки к автократии в начале нового президентства могут подготовить почву для более крупных автократических перемен впоследствии. Во-вторых, мы должны остерегаться опасностей, таящихся в уступчивости и равнодушии. Нам не следует полагаться на надежду, что первоначальные опасные действия сойдут на нет или что можно защищать демократию, действуя изнутри. Давайте не окажемся в положении тех российских демократов как в правительстве, так и вне его, которые впоследствии жалели, что не воспротивились автократическим поступкам Путина раньше, когда это было проще и когда у них было достаточно власти, чтобы это сделать. Противостоять таким наклонностям надо сейчас, пока наши демократические институты еще сильны, а наши граждане еще готовы действовать", - резюмирует автор. Источник: The Washington Post