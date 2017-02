7 февраля 2017 г. Редакция | The Washington Post Моральная слепота Трампа "Среди всех до странности услужливых заявлений президента Трампа о российском президенте Владимире Путине ни одно не является столь поразительным и пагубным, как его предположение о том, что США морально эквивалентны безжалостному режиму, критиков которого продолжают убивать", - пишет в редакционной статье американская газета The Washington Post. Издание имеет в виду сказанное Трампом в интервью телеведущему канала Fox News Биллу О'Рейли. Говоря о России, ведущий заявил: "Но он же убийца. Путин - убийца". "О'Рейли, видимо, подразумевал многочисленных критиков Путина и его режима, погибших за эти 17 лет", - пишет газета. На замечание ведущего Трамп ответил: "Мало ли есть убийц. У нас много убийц. Думаете, что наша страна столь невинна?" Президент США также добавил: "Мы совершили много ошибок. Я был с самого начала против войны в Ираке". Говоря об американской операции в Ираке, Трамп подчеркнул, что там "было убито много людей". "Отметим очевидное: в США критиков президента не отравляют и не пристреливают, - пишет американская газета. - Предполагая, что военные операции США в Ираке - куда администрация Джорджа Буша-младшего вторглась, чтобы свергнуть кровавого диктатора, - эквивалентны подобным преступлениям, Трамп отрекается от самого понятия внешней политики, основанной на ценностях". По мнению издания, в этом случае президент США "приравнивает силы свободы и силы бандитизма и тем самым оправдывает всюду авторитарного лидера, который правит посредством принуждения, удушая свободу слова и сокрушая человеческое достоинство". Газета признает, что США "далеки от идеала" и в их истории есть "темные главы". "Но, как отметил президент Барак Обама, исключительность Америки заключается в ее высоких стремлениях и в способности нации исправлять ошибки путем демократических реформ". А риторика Трампа заставляет думать о том, что он не последует этой традиции, а "будет копировать Путина в неприкрытом преследовании узких интересов и пренебрежении законностью и моралью", подытоживает издание. Источник: The Washington Post