7 февраля 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Трамп, Путин и республиканцы "Великая старая партия" должна будет сдерживать дружбу Трампа "Президент США имеет огромную автономность во внешней политике, и в общем это лучше, чем подчиняться тотальному контролю Конгресса. Но бывают исключения - таковыми могут стать Трамп и Россия", - пишет американское деловое издание The Wall Street Journal в редакционной статье. Трамп ясно дал понять, что хочет выстроить новые стратегические отношения с Владимиром Путиным, а местами его заявления даже звучат так, как будто он оправдывает российского президента, отмечает издание. "Самым важным вопросом является то, какую сделку Трамп хочет заключить с Путиным, и в этом плане есть хорошие новости: республиканцы в Конгрессе не питают иллюзий", - говорится в статье. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл в субботу назвал Путина "бывшим агентом КГБ" и "бандитом", а Пол Райан, спикер Палаты представителей, заявил в прошлом месяце CNN, что Россия представляет собой "мировую угрозу" и что Путин "не разделяет наших интересов, а подрывает их", пишет издание. Также, по словам газеты, "трезвый взгляд на Россию и американские интересы" есть у республиканских сенаторов Бена Сасса, Марко Рубио, Джона Маккейна и Линдси Грэма. "Эти голоса значимы в качестве американских чиновников, готовых высказываться против российского авторитаризма, - считает The Wall Street Journal. - Но благодаря тому, что их обладатели занимают видную позицию в Конгрессе, они также важны как потенциальные инструменты сдерживания способности Трампа заключить плохую сделку с Путиным". Как добавляет в заключение издание, работая с демократами вроде сенатора Бена Кардина, эти республиканцы "могут заставить Трампа заплатить политическую цену за одностороннее снятие санкций". Источник: The Wall Street Journal