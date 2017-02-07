Поссорились как-то два автократа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заигрывает с Западом и спорит с Россией по поводу цен на газ и создания зоны пограничного контроля. Но Москва нужна ему - и Путину об этом известно, констатирует постоянный автор Die Zeit Максим Киреев.

"Вообще-то Россия и Белоруссия - самые близкие союзники на всем постсоветском пространстве. Однако в почти 40-минутной тираде в ходе пятничной пресс-конференции белорусский президент буквально по косточкам разобрал своего восточного соседа. Россия, заявил Лукашенко, боится разворота Белоруссии в сторону Запада и поэтому оказывает на нее давление то при помощи цены на газ, то вводя торговые ограничения, то создавая зону пограничного контроля", - передает издание.

"Если Россия, как было объявлено, во вторник впервые с середины 1990-х годов введет зону пограничного контроля на границе с Белоруссией, это негативно скажется на отношениях между двумя странами. Однако, - замечает Киреев, - как бы Лукашенко публично ни негодовал, в подобной вербальной эскалации заложен точный расчет".

Дело в том, поясняет автор статьи, что в январе белорусские власти неожиданно отменили визовый режим для граждан 80 государств, въезжающих на территорию страны на срок до 5 дней. "Запад расценил это как достойный похвалы шаг в сторону открытости. Эксперты же стали с того времени ждать реакции русских - ведь Лукашенко своим решением поставил в затруднительное положение российские ведомства. Получается, иностранные граждане без визы через открытую границу между Россией и Белоруссией могут беспрепятственно попасть на территорию последней".

"Реакция России для Лукашенко стала ожидаемой и желанной - ведь она позволит белорусскому автократу стать окончательно рукопожатным на международной арене. С того момента, как Россия аннексировала Крым и рассорилась с Западом, Лукашенко старательно работает над созданием нейтрального имиджа. С 2014 года Евросоюз отменил запрет на въезд для белорусского президента и еще 150 лиц из его окружения. Наблюдатели из ОБСЕ даже похвалили прогресс в ходе парламентских выборов в сентябре прошлого года", - говорится в статье.

Одновременно с этим с 2014 года наблюдается охлаждение отношений с Россией. Ощутимым ударом для белорусской экономики стало снижение объемов поставок российской нефти в Белоруссию по выгодной цене - в качестве ответной меры на сокращение Минском в одностороннем порядке выплат "Газпрому". На экспорт нефтепродуктов, замечает журналист, приходится половина общего объема торговли с ЕС. Белорусская экономика вот уже два года переживает серьезный кризис, добавляет он.

"В середине 1990-х Лукашенко взял курс на сближение с Москвой, которое обещало большое политическое будущее для белорусского президента в рамках союзного государства. С приходом Путина на смену Ельцину в России появился свой "лукашенко", и белорусский президент потерял интерес к союзному государству. Каждый последующий шаг по сближению, - пишет Киреев, - Лукашенко делал только после соответствующего поощрения: будь то кредиты на особых условиях, сырье по бросовым ценам или доступ к российскому рынку. Любой спор, когда Россия, например, приостанавливала поставки газа или вводила запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии, заканчивался уступками с обеих сторон. Россия обещала кредиты, инвестиции или скидки, а Белоруссия делала шаг к сближению".

Однако после начала украинского кризиса Белоруссия все более скептически относится к большому восточному соседу. "Кремль, похоже, не переживает по поводу возможной потери партнера по союзному государству. Если еще несколько недель назад вопрос о том, что Россия пойдет на уступки по поводу цены на газ, а Белоруссия в обмен выплатит часть долга, выглядел почти решенным, то теперь "Газпром" и правительство настаивают на полном погашении долга и не готовы идти на уступки в цене", - замечает издание.

"Серьезный конфликт с Россией обернется для Белоруссии катастрофой: в 2016 году почти 48% экспорта приходилось на долю России. Это обстоятельство дает России пространство для маневра", - говорится в статье. Упрямство России в вопросах цены на газ и газовом долге должно показать Минску, что "шантаж больше не пройдет", считает Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. По всей видимости, Путин, который пока отмалчивается на эту тему, считает угрозы Лукашенко блефом.