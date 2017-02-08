Страх заставляет увидеть в Меркель подругу

Правоконсервативное правительство Польши пересмотрело свое отношение к Ангеле Меркель. "Причина кроется в том, что после прихода к власти Дональда Трампа именно Германия должна гарантировать защиту от Владимира Путина", - пишет Die Presse.

Отношения канцлера Меркель с "серым кардиналом" Польши, лидером правоконсервативной правящей партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским, никогда не были теплыми, замечает автор публикации Томас Приор. "Официально он не занимает какой-либо государственной должности, однако его считают самым влиятельным человеком в Польше", - констатирует он. С Качиньским канцлер ФРГ побеседовала во вторник после двух официальных встреч в Варшаве - с премьер-министром Беатой Шидло и президентом страны Анджеем Дудой.

"В свое время Качиньский обвинял Меркель в имперских замашках. Однако теперь времена изменились. На днях, в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, комментируя предстоящие парламентские выборы в ФРГ, он назвал действующего канцлера Германии лучшим вариантом для Польши, указав на то, что кандидат от социал-демократов Мартин Шульц питает "симпатии к России", - говорится в статье.

"Главная проблема Качиньского заключается в том, что симпатии к Путину питает еще и Дональд Трамп, который к тому же высказывает сомнения в целесообразности НАТО. После того, как Россия аннексировала Крым, страх охватил не только Варшаву. Такие страны Балтии, как Эстония, Литва и Латвия, опасаются, что Путин - если США перестанут быть державой-заступницей - может выдвинуть территориальные претензии времен СССР. Никто не знает, какую политику в отношении НАТО будет выстраивать новый американский президент", - продолжает журналист.

В этой связи все надежды связаны с Германией, пишет Приор. В упомянутом выше интервью Качиньский в позитивном ключе отозвался о позиции Меркель по антироссийским санкциям и решении Берлина направить своих военных на восточные рубежи альянса.

"За неожиданными реверансами в сторону Меркель кроется и точный расчет: правоконсервативное польское правительство не может похвастаться большим количеством союзников в Европе. Страна хотела взять новый курс во внешней политике и сблизиться с Великобританией, евроскепсис которой всегда вызывал восхищение в Варшаве. Однако "Брекзит" не дал этим планам осуществиться. Членов так называемой Вишеградской группы, куда помимо Польши входят Словакия, Чехия и Венгрия, объединяет общее видение миграционной политики, но на этом единство позиций заканчивается. Все четыре государства зависят от трансферных выплат из Брюсселя. В том числе и поэтому Качиньский не рассматривает такой вариант, как выход из ЕС", - комментирует автор.

Все это укрепляет переговорные позиции Меркель, которая приехала в Варшаву, чтобы озвучить ряд требований. Во-первых, она хочет убедить Польшу принять у себя беженцев, во-вторых, Меркель выступает за второй срок председательства Дональда Туска, заклятого врага Качиньского, в Европейском совете. В-третьих, она обвиняет руководство Польши в лишении Конституционного суда страны полномочий. Пока неясно, пойдет ли Варшава на уступки и если да, то на какие. Премьер-министр страны выразила готовность к сотрудничеству с Берлином в вопросах оборонной и миграционной политики. В ответ Меркель готова увеличить оборонный бюджет Германии, который сегодня составляет 1,2% ВВП, говорится в статье.