Союз с Россией в Сирии - это стратегическое самоубийство

Одной из самых последовательных идей во внешней политике Дональда Трампа, как во время президентской кампании, так и после его избрания, является то, "что США и Россия - естественные союзники в борьбе с терроризмом и что очевидное место, где такое сотрудничество может начаться, - это Сирия, и направлено оно будет против ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка. - Прим. ред.). Однако прыгнуть в одну лодку с Россией по сирийскому вопросу - это необдуманное и потенциально опасное предложение, а купить это сотрудничество ценою снятия санкций, введенных на почве Украины, было бы еще более неудачной идеей по ряду причин". Об этом в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy, заявляют два авторитетных эксперта: Хал Брэндс - почетный профессор в области глобальных проблем в Школе продвинутых международных исследований при Университете Джона Хопкинса (Вашингтон) и специальный помощник министра обороны США по стратегическому планированию с 2015 по 2016 год; а также Колин Кал - доцент программы исследований в области безопасности в Школе внешнеполитической службы им. Э. Вэлша при Джорджтаунском университете (Вашингтон), работавший с 2014 по 2017 год заместителем помощника президента США Барака Обамы и советником вице-президента Джо Байдена по национальной безопасности.

"В противовес тому, что Трамп часто утверждал, российская военная кампания в Сирии, с которой по существу он хочет соединить военные усилия США по борьбе с ИГИЛ, на самом деле, никогда не имела контртеррористической направленности, - утверждают эксперты. - Всеобъемлющей ее целью, в достижении которой она весьма преуспела, является укрепление режима Асада у власти и тем самым защита стратегической позиции России в Сирии и на Ближнем Востоке". По утверждению аналитиков, "подавляющее большинство российских авиаударов и других операций было нацелено не на экстремистские группировки, будь то ИГИЛ или "Фронт ан-Нусра (подразделение "Аль-Каиды" в Сирии, которое теперь называет себя "Джабхат Фатх аш-Шам", обе группировки запрещены в РФ. - Прим. ред.)". Скорее "Москва самым агрессивным образом атаковала неэкстремистскую оппозицию Асаду (а также гражданское население в подконтрольных оппозиции районах), пытаясь тем самым уничтожить какую бы то ни было политически возможную и приемлемую на международном уровне альтернативу режиму", пишут Брэндс и Кал.

Сотрудничество с Россией будет также означать союз с Асадом, и таким образом Америка станет партнером режима, "ответственного за худшую гуманитарную катастрофу XXI века", говорится в статье. Но, помимо опасений в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии, заключив явный или тайный союз с Асадом, "США станут соучастником сил, которые убивают бесчисленных сирийцев, в большинстве своем суннитов, в ходе сирийской гражданской войны, а это будет только способствовать росту экстремизма, направленного против Америки, в долгосрочной перспективе", отмечают эксперты.

Союз с Путиным и Асадом в Сирии также рискует ослабить сотрудничество с ближневосточными партнерами США, утверждают авторы статьи. Если американо-российское партнерство в Сирии также приведет к дальнейшему ослаблению неэкстремистской оппозиции, "как наверняка и будет", страны Персидского залива и Турция, которые "ненавидят Асада" и уже поддерживают ряд радикальных исламистских оппозиционных группировок, "могут в ответ стать еще менее разборчивыми в своей поддержке группировок в Сирии, тем самым, скорее, подогревая, а не ослабляя экстремистские силы в стране", говорится в статье.

"К тому же будет чрезвычайно трудно стремиться к какому бы то ни было партнерству с Россией в Сирии, не затронув другой часто заявляемый приоритет во внешней политике Трампа - более агрессивный ответ на действия Ирана", - отмечают Брэндс и Кал. Однако, пишут эксперты, в Сирии Иран состоит в союзе с Путиным и Асадом, и у него есть ключевой стратегический интерес в сохранении режима Асада. "Поэтому Иран может получить значительное преимущество от любой ситуации, в которой Вашингтон бросит сирийскую оппозицию и присоединится к Москве и ее союзникам, - говорится в статье. - К примеру, если США предпримут попытку сотрудничать с Россией в стремлении создать "зону безопасности" в южной части Сирии, они могут оказаться в ситуации, в которой будут помогать Ирану укреплять его линии поставок "Хизбалле" и влияние в Восточном Средиземноморье - пугающая перспектива для администрации Трампа, а уж тем более для Израиля".

Союз с Россией в Сирии не только контрпродуктивен, но он еще и бесполезен, говорится в статье. "Трамп часто утверждает, что кампания по борьбе с ИГИЛ провальна и что Россия может внести большой контртеррористический потенциал, - пишут эксперты. - Однако оба эти утверждения ошибочны". По их словам, когда Россия все же атаковала ИГИЛ, она не имела большого успеха: один из немногих районов, где игиловцы продвинулись за последние 18 месяцев, это окрестности Пальмиры, где с ними сражались российские и сирийские силы".

Более того, утверждают эксперты, "кампания против ИГИЛ не провальная, она стабильно продвигается и сейчас близка к успеху". Идут бои за главные оплоты террористов - Мосул и Ракку: "более половины Мосула было взято, а Ракка была окружена коалицией сирийских курдов при поддержке США и союзных арабских сил". По мнению авторов, "если даже Трамп ничего не будет делать по интенсификации кампании против ИГИЛ, скорее всего, эти города будут освобождены в ближайшие несколько месяцев".

В более широкой перспективе, как считают эксперты, "потенциальные внешние действия "Фронта ан-Нусра" являются угрозой, которая, вероятно, будет расти в ближайшие годы". "Эта угроза, - пишут они, - усугубится, а не ослабнет, если Трамп заключит союз с Россией, тем самым толкая другие оппозиционные группировки в сети "Фронта ан-Нусра".

Наконец, пишут Брэндс и Кал, есть нечто хуже, чем идея присоединиться к России в борьбе с ИГИЛ. Это мысль о покупке такого сотрудничества ценой смягчения антироссийских санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине. "Путин видит в этой кооперации способ легитимизации своей кампании в поддержку Асада и выхода России из дипломатической изоляции, - говорится в статье. - Другими словами, нет никакой нужды в посторонних компенсациях, чтобы подсластить сделку". Как считают эксперты, если "Трамп пойдет на эту "сделку", в Кремле будут тихо злорадствовать по поводу "искусства кражи". Принесение Украины в жертву "лишь серьезно подорвет кредит доверия США в Европе, потреплет нервы другим обеспокоенным государствам на передовой у границы с Россией и поощрит дальнейшую агрессию Москвы".

"Трамп хочет мощную и более эффективную контртеррористическую стратегию, но игра в русскую рулетку в Сирии - неправильный ответ", - подытоживают авторы.