Без ума от Дональда Трампа

Российские СМИ потеряли голову от нового президента США, пишет обозреватель Frankfurter Rundschau Штефан Шоль.

"Впервые за последние пять лет Владимира Путина потеснили с пьедестала, который он занимал как самый упоминаемый в российских СМИ политик. По сообщению "Интерфакса", в январе "отечественные", то есть прокремлевские СМИ, упомянули Трампа 202 тыс. раз, а его российского коллегу - лишь 147,7 тыс.", - передает автор.

Как иронично замечает российский оппозиционер Алексей Мельников, неискушенный зритель российского ток-шоу может подумать, что Россия граничит с Сирией, Украина является частью российской территории, а Дональд Трамп - президент РФ.

"Россия буквально влюбилась в Трампа, - замечает журналист. - Его считают братом Путина по духу, того, кто осознает истинное величие России. Даже известный взвешенными оценками "Коммерсант" после 45-минутных телефонных переговоров между Трампом и Путиным вышел с заголовком: "Тандем Владимира Путина и Дональда Трампа становится новым фактором мировой политики".

Государство пытается притушить всю эту эйфорию, замечает Шоль. "Его высказывания относительно необходимости нормального диалога между нашими странами рождают определенные надежды", - весьма аккуратно выразился в беседе с венским журналом Profil министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Москва не могла не заметить, что через две недели после вступления в должность Трамп так и не превратил новое "братство по оружию" с Москвой в центральный проект своего президентства, говорится в статье.

"Восхищение Трампом - большой самообман", - сказал в беседе с корреспондентом прокремлевский политолог Алексей Мухин. Трамп преследует американские, а не российские интересы. "Разочарование ждет нас уже очень скоро", - считает эксперт. Его коллега - либерал Лилия Шевцова указывает, что пока не наступило осознание того, что Трамп со своим девизом "Америка прежде всего" готовит гораздо больше проблем, чем Обама.

"И проблемы уже начались, - констатирует Шоль. - Так, Трамп объявил Иран, ближайшего союзника России в сирийском конфликте, "террористом номер 1". Пресс-секретарю президента Пескову оставалось только указать, что Москва не согласна с этой оценкой. Затем Москве стало известно о содержании интервью Трампа телеканалу Fox News, журналист которого в вопросе назвал Путина "убийцей". "Убийц много. Думаете, наша страна так уж невинна?" - ответил Трамп. Российское информагентство РИА "Новости" первую часть ответа предпочло не публиковать".

Вот уже несколько недель российские СМИ поют оды Трампу, считая, что он нанесет сокрушительный удар по "недееспособному Евросоюзу". Главный ведущий государственного телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселев назвал нового американского президента "терминатором" для Европы, замечает издание.