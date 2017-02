8 февраля 2017 г. Шон Уокер | The Guardian Путин утвердил изменение законодательства, декриминализующее домашнее насилие "Владимир Путин подписал противоречивую поправку о декриминализации домашнего насилия, придав ей законодательную силу, - сообщает Шон Уокер в The Guardian. - Эта поправка, прошедшая через обе палаты российского парламента, прежде чем попасть на подпись к президенту во вторник, вызвала гнев критиков. По их словам, она посылает неправильный сигнал стране, в которой, по некоторым оценкам, каждые 40 минут одна женщина погибает в результате домашнего насилия". "Теперь нанесенные супругам или детям побои до синяков или крови, но не до переломов костей, наказуемы 15 днями в тюрьме или штрафом, если они случаются не чаще одного раза в год. Ранее они карались тюремным сроком до двух лет", - говорится в статье. "Алена Попова, активистка, выступавшая против данного закона, сказала, что не было ничего плохого в принятии таких поправок, если бы в то же время приняли законопроект прицельно о домашнем насилии. Но тот закон, обеспечивающий охранные ордеры и другие защитные меры в случае дел о домашнем насилии, завяз в парламенте и, вероятно, не будет принят", - передает Уокер. "Принятие этих поправок и непринятие другого закона - очередной признак того, что наше общество отказывается принимать эту проблему всерьез", - полагает Попова. "По словам защитников закона, он устраняет бессмысленное упущение, из-за которого насильственные действия, совершенные членами семьи, караются жестче, чем совершенные незнакомцами", - сообщает журналист. "Вопрос не в том, правильно ли бить или нет. Конечно, нет. Вопрос в том, как наказывать людей и за что их наказывать", - сказала один из авторов законопроекта Ольга Баталина. "Другие утверждают, что это закон о защите российских традиций, согласно которым семья священна. Священник Дмитрий Смирнов, глава комиссии по семейным делам Российской православной церкви, сказал в телевизионной программе, что идея о возможности вмешательства государства в семейные дела навязана России с Запада. По его словам, "некоторые вещи, происходящие сейчас в Северной Европе, даже Гитлер не смог бы придумать", - говорится в статье. Источник: The Guardian