8 февраля 2017 г. Робби Мук | The Guardian Я руководил кампанией Клинтон и опасаюсь, что Россия вмешивается не только в выборы "К российскому взлому Национального комитета Демократической партии (DNC) и членов избирательного штаба Хиллари Клинтон слишком часто относятся как к новости и слишком редко - как к серьезной и стойкой угрозе безопасности. Проблема становится все более острой, поскольку мы видим, что она распространяется по другим странам", - пишет Робби Мук, руководитель избирательной кампании Хиллари Клинтон, в The Guardian. Мук напоминает, что организация WikiLeaks, в чьей связи с Россией убеждены американские спецслужбы, уже опубликовала материалы о противниках Марин Ле Пен - Франсуа Фийоне и Эммануэле Макроне. По его мнению, Россия использует WikiLeaks, чтобы подорвать позиции "заклятого врага" Путина - Ангелы Меркель, которой в сентябре предстоят выборы. "Однако в действиях России есть более глубокое измерение, которое заслуживает срочного внимания: ее способность втихомолку влиять на внутреннее законодательство других стран и разработку политического курса между выборами, - полагает автор. - Преуспев в США в прошлом году, Путин дал понять своим противникам, что рассердившие его за это расплачиваются. И действительно, сложная инфраструктура, которую Россия построила для заражения политического дискурса ложной или краденой информацией, никуда не делась. Ее могут пустить в ход в любой момент, по любому вопросу, внутреннему или международному". "То, что русские делают, крадя документы, тратя неограниченное количество денег, создавая и распространяя "фальшивые новости", может разъесть нашу политическую систему до самой сердцевины, если уже не разъело. Если Россия вторгнется в страны Балтии, умрет ли в Конгрессе американская помощь им из-за того, что избранные чиновники боятся мести России? Это звучит невероятно, но летом мы уже видели, как Республиканская партия загадочным образом изменила свою платформу, убрав оттуда помощь Украине - и это еще до того, как Путин доказал свое влияние на американские выборы", - говорится в статье. "Мы должны немедленно принять меры, чтобы искоренить влияние России и других стран, прежде чем они внедрятся глубоко в нашу политическую экосистему", - убежден Мук. Источник: The Guardian