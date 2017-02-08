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8 февраля 2017 г.
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8 февраля 2017 г.

Ким Сенгупта | Independent

Трамп и Путин "пытаются перекроить карту Европы", предупреждает экс-премьер Франции

Дональд Трамп и Владимир Путин на фоне "Брекзита", скорее всего, попытаются "перекроить карту Европы в соответствии со своими замыслами", предупреждает группа высокопоставленных французских политиков, пишет The Independent.

"Новый американский президент, по их словам, может воспользоваться отчаянной потребностью британского правительства в торговом соглашении с США после "Брекзита" в качестве образца для подрыва и ослабления ЕС", - пишет автор статьи Ким Сенгупта.

"Трамп и его советники активно атаковали ЕС, и бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен выразил глубокую озабоченность тем, что администрация США может предложить отдельным странам-членам блока двусторонние соглашения, аналогичные британскому, испытывая на прочность солидарность союза", - говорится в статье.

"Трамп пытается держать ЕС в заложниках "Брекзита", - заявил Раффарен.

По мнению Раффарена и его коллег, Путин также может использовать похожие уловки для дестабилизации западноевропейских альянсов. Французские политики подчеркивают необходимость для стран-членов сохранять единство перед лицом попыток внести раскол в их ряды.

"США хотят заключить двусторонние соглашения со своими друзьями. Мы не согласны с таким подходом, мы в ЕС сохраняем единство и должны оставаться вместе", - заявил Раффарен.

"Что касается России, - сказал он, - нам нужно подождать и посмотреть, но Путин рассматривает Европу через призму НАТО и тоже придерживается логики двусторонних отношений ради собственной выгоды".

"Трамп и Путин, скорее всего, попытаются перекроить карту Европы в соответствии со своими замыслами", - заявил он. Немцы очень заинтересованы в сплоченной Европе, подчеркнул Раффарен, и "Франция и Германия едины в своем подходе".

Источник: Independent


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