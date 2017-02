8 февраля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Подобострастное" отношение Трампа к Путину плохо для ЕС Трамп отмахнулся от вопроса, почему он уважает "убийцу" Путина, заявив о нравственном равенстве США и России, - "он не готов помогать Америке защищать общемировые ценности", делает вывод NYT. Трамп и Путин на фоне "Брекзита" попробуют перекроить карту Европы, допускает Independent. "Лукашенко глубоко обеспокоен тем, что недовольный Кремль может попытаться свергнуть его режим", - пишет Observer. "Крепкая мужская дружба между президентом Трампом и президентом Путиным, давно уже ставшая источником замешательства и тревоги на Западе, сделалась еще более возмутительной. В эти выходные Трамп отмахнулся от вопроса, почему он уважает "убийцу" Путина, заявив о нравственном равенстве Соединенных Штатов и России", - напоминает редакция The New York Times. "Несомненно, США допускали ужасные ошибки, например, вторглись в Ирак в 2003 году и пытали подозреваемых в терроризме после 11 сентября, - признают авторы статьи. - Но ни один американский президент не сделал того, что сделал Путин, который заткнул рот почти всем независимым СМИ, раздавил инакомыслие, прикончил зарождавшуюся когда-то в России демократию, вторгся на Украину, вмешался в американские выборы - очевидно, на стороне Трампа - а теперь пытается дестабилизировать Европу". "С момента вступления в должность Трамп не проявил готовности помогать Америке играть свою традиционную роль защитницы таких всемирных ценностей, как свобода прессы и толерантность. Трамп постарался не только выгородить Путина, но и ударить по союзникам США", - говорится в статье. Журналисты связывают "подобострастное" поведение Трампа в отношении Путина с разгоревшимися боевыми действиями на Украине и приветствуют тот факт, что в понедельник европейские лидеры пообещали не снимать с России санкции: "Хотя бы кто-то проявляет принципиальность в лидерстве". Дональд Трамп и Владимир Путин на фоне "Брекзита", скорее всего, попытаются "перекроить карту Европы в соответствии со своими замыслами", предупреждает группа высокопоставленных французских политиков, в том числе бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен, сообщает The Independent. Новый американский президент, по их словам, может воспользоваться отчаянной потребностью британского правительства в торговом соглашении с США после "Брекзита" в качестве образца для подрыва и ослабления ЕС. "Трамп пытается держать ЕС в заложниках "Брекзита", - заявил Раффарен. По мнению Раффарена и его коллег, Путин также может использовать похожие уловки для дестабилизации западноевропейских альянсов. "Что касается России, - сказал Раффарен, - нам нужно подождать и посмотреть, но Путин рассматривает Европу через призму НАТО и тоже придерживается логики двусторонних отношений ради собственной выгоды". Немцы очень заинтересованы в сплоченной Европе, подчеркнул Раффарен. "Франция и Германия едины в своем подходе", - полагает он. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и президент Литвы Далия Грибаускайте посетили литовскую военную база Рукла, где теперь дислоцируется интернациональный контингент НАТО, сообщает немецкий Bild, задаваясь вопросом, смогут ли эти солдаты остановить русских. Пока что в Литву прибыли первые 300 военнослужащих НАТО. Такие же подразделения будут созданы в Эстонии, Латвии и Польше. Предусмотрены совместные учения с местными армиями, целью которых, как подчеркивает корреспондент, является "сдерживание Путина". "Российский президент должен видеть: если он попытается проделать на территории НАТО что-то подобное тому, что он сделал с Восточной Украиной, ему придется иметь дело со всем альянсом", - говорится в статье. Стратеги НАТО считают подобную опасность вполне реалистичной, ведь Россия имеет мощную военную группировку на северо-востоке - по их оценкам, на границе с НАТО сосредоточено до 80 тыс. российских солдат. По подсчетам американских военных, "Путин мог бы всего за три дня оккупировать столицы прибалтийских стран Таллин, Ригу и Вильнюс". При этом российский президент хорошо вооружен против контрудара НАТО: в Калининграде имеется мощная система ПВО. Размещенные там ракеты могут оснащаться ядерными боеголовками и долететь до Берлина. Таким образом, говорится в статье, "альянс в случае контрудара рискует развязать ядерную войну. А так как этого никто не хочет, Путин мог бы сыграть на этом". Станет ли Белоруссия следующей жертвой Путина? - задается вопросом Джон Шиндлер, бывший аналитик Агентства национальной безопасности США, в статье для The Observer. "Ветхая экономика Белоруссии погрязла в неэффективности плановой модели, и единственное, что годами помогало Лукашенко держаться на плаву, - это помощь Кремля", - пишет автор. Взамен Путин получил буферное государство, защищающее Россию от НАТО и Запада. Однако, как пишет автор, последние пару лет Лукашенко тихо дистанцировался от своего давнего покровителя, пытаясь осторожно наладить связи с Западом. Россия уменьшает финансовую помощь Белоруссии, сокращает поставки дешевой нефти - в ответ "позиция Минска по таким противоречивым вопросам, как Украина, стала менее угодливой", говорится в статье. По словам Шиндлера, сейчас отношения Москвы и Минска - "на краю полномасштабного кризиса". Так, во время пресс-конференции, продлившейся более семи часов и "полной антикремлевских настроений" Лукашенко заявил, что новая запланированная Путиным авиабаза для нужд российских ВКС не будет построена. Реагируя на ухудшение отношений, Москва вернула пограничный контроль на границе с Белоруссией. "Лукашенко глубоко обеспокоен тем, что недовольный Кремль может попытаться свергнуть его режим, заменив его кем-нибудь более податливым, когда речь идет о желаниях Путина", - говорится в статье. По мнению автора, "опасения Лукашенко полностью обоснованы, и сложность его ситуации - в исключительно близких связях белорусского КГБ и спецслужб Кремля". По словам Арсения Сивицкого, директора белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований, Путин может воспользоваться хаосом в Вашингтоне и неопределенностью внешней политики формирующейся администрации Трампа, чтобы предпринять действия против Лукашенко: от подрывных и запугивающих акций российской разведки до тотального вторжения. И тогда встает сложный вопрос: как поступит Белый Дом? "Белоруссия расположена у границ НАТО, не то что Крым или Восточная Украина, и возможность того, что военный кризис выйдет там из-под контроля с опасными последствиями, реальна. Для всех сторон будет лучше, если любой такой кризис будет предотвращен еще до начала", - подытоживает Шиндлер.