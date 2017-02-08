Доклад с "оборонным секретом" отмечает существование рисков генетических манипуляций с террористическими целями

Французский Национальный научно-консультативный совет по биобезопасности считает, что прогресс в синтезе геномов может послужить воинственным намерениям, пишет журналист Le Monde Эрве Морен.

"Всего год назад директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер относил новые средства редактирования генома к разряду "оружия массового поражения". Технология редактирования ДНК Crispr-Cas9 если и не была упомянута в ежегодном докладе по международным угрозам, то все же явно была у него под прицелом. Явившаяся следствием защитного механизма бактерий против вирусов, эта технология, начиная с момента своего открытия в 2012 году, распространилась практически на все медико-биологические лаборатории, где она используется для дезактивации и изменения генов без ограничений, быстро и с наименьшими затратами", - говорится в статье.

"Действительно ли революционная технология Crispr-Cas9, попав в дурные руки, может стать оружием массового уничтожения? Во Франции Национальный научно-консультативный совет по биобезопасности (CNCB) так не думает. Созданный в 2015 году для размышлений о злоупотреблениях биологическими средствами в военных или террористических целях, CNCB недавно передал правительству доклад по этому вопросу, который относится к разряду секретных, однако заключения и рекомендации по нему были опубликованы во вторник 7 февраля", - информирует журналист.

Все же CNCB беспокоится, что прогресс в области биологического синтеза позволит воспроизводить геномы и "поставит вопрос о возможности воссоздавать с нуля микроорганизмы, уже существующие в природе, в частности, вирусы (...) которые могут представлять реальные риски для санитарной безопасности народонаселения", передает автор статьи.

"Можно предусмотреть множество ответных мер, напоминается в докладе для Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности (SGDSN) и подчеркивается, что ответ может быть только "всемирным". Так, например, 42 государства уже сформировали "Австралийскую группу" для контроля над экспортом определенных видов химических и биологических веществ и оборудования. Синтезаторы генов вскоре тоже должны в нее войти. Однако в "Австралийской группе" не участвуют ни Россия, ни Китай", - отмечает Морен.

"Другая инициатива - создание международного консорциума International Gene Synthesis Consortium (IGSC), объединяющего 80% компаний, предлагающих услуги в области генного синтеза: они систематически проводят контроль, чтобы заказы не содержали элементы, позволяющие воспроизводить бактериальные возбудители болезни. Что оставляет 20% рынка потенциально открытым для подобных злоупотреблений", - продолжает Морен.

Филипп Марльер, специалист по биологическому синтезу, сомневается в эффективности подобных запрещений перед лицом злой воли отдельных государств: "Изготовление сегментов ДНК может осуществляться без синтезаторов, - говорит он. - Ким Чен Ын, к примеру, может отдать приказ тайной армии лаборантов произвести полный синтез "антиимпериалистической" версии вируса ВИЧ за один год".

"Первые шаги по генетическим вмешательствам с помощью биохакеров могут уже начаться", - полагает он, даже если они потребуют тяжелой логистики, в частности, выведения гена, говорится в статье.

"CNCB, подконтрольный SGDSN, состоит из шести ученых, имеющих допуск к оборонным секретам, и шести представителей государственных ведомств, - передает автор. - Логика прозрачности и секретности рискуют противостоять друг другу".

"Я лично, - утверждает микробиолог Антуан Даншен, - убежден, что всю правду говорить нехорошо. Если ты открываешь технологию, которая может привести к злоупотреблению, то некая самоцензура становится необходимой".