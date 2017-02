8 февраля 2017 г. Редакция | The New York Times Обвиняя Америку прежде всего "Крепкая мужская дружба между президентом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, давно уже ставшая источником замешательства и тревоги на Западе, сделалась еще более возмутительной. В эти выходные Трамп отмахнулся от вопроса, почему он уважает "убийцу" Путина, заявив о нравственном равенстве Соединенных Штатов и России", - напоминает редакция The New York Times. "Несомненно, Соединенные Штаты допускали ужасные ошибки, например, вторглись в Ирак в 2003 году и пытали подозреваемых в терроризме после 11 сентября, - признают авторы статьи. - Но ни один американский президент не сделал того, что сделал Путин, который заткнул рот почти всем независимым СМИ, раздавил инакомыслие, прикончил зарождавшуюся когда-то в России демократию, вторгся на Украину, вмешался в американские выборы - очевидно, на стороне Трампа - а теперь пытается дестабилизировать Европу". "С момента вступления в должность Трамп не проявил готовности помогать Америке играть свою традиционную роль защитницы таких всемирных ценностей, как свобода прессы и толерантность. Вообще-то Трамп постарался не только выгородить Путина, но и ударить по союзникам США и заложить основы для кампании, которая может привести к конфликту с Ираном, идущим сразу за Россией в составленном Пентагоном списке угроз", - говорится в статье. Журналисты связывают "подобострастное" поведение Трампа в отношении Путина с разгоревшимися боевыми действиями на Украине и приветствуют тот факт, что в понедельник европейские лидеры пообещали не снимать с России санкции. "Хотя бы кто-то проявляет принципиальность в лидерстве", - резюмирует редакция. Источник: The New York Times