Франсуа Фийон находится в гораздо лучшей ситуации, чем это показывают опросы

"Бывший премьер-министр [Франции], который едва не выбыл из состязания по причине скандала (имеется в виду "Пенелопагейт", скандал вокруг доходов супруги Фийона. - Прим. ред.), остается кандидатом, стоящим в наилучшей позиции для получения права на дальнейшее соревнование с Марин Ле Пен во втором туре. Завидное положение Эммануэля Макрона в опросах общественного мнения очень уязвимо", - пишет журналист Эрик Дюпен на портале Slate.fr.

Все происходит так, будто французы, стремящиеся к глубоким переменам и столкнувшиеся с неблаговидным поведением своих представителей, находятся в выжидательной позиции. Лишь 57% опрошенных заявили, что "уверены в своем выборе", согласно опросу Французского института общественного мнения (IFOP), опубликованному 6 февраля.

"В этой игре с уверенностью в выборе кандидат от "Национального фронта" [Марин Ле Пен] лидирует с большим отрывом. Не менее 82% опрошенных, которые выразили желание ее поддержать, уже сейчас говорят, что уверены в своем голосовании. Этот высокий процент поддерживается в процессе ежедневных опросов, проводимых IFOP", - отмечает автор.

"Эти предвыборные данные составляют главное преимущество стратегии Франсуа Фийона. Кандидат от правых, торжественно посвященный в рыцари более чем 4 млн избирателей своего лагеря, но ослабленный скандалом с занятостью членов своей семьи, прекрасно осознал, что главное для него - сохранить свой электоральный фундамент," - уверен журналист.

"Дела, которыми отмечено начало его кампании, конечно, оставят след в общественном мнении, которое все хуже переносит привилегии политического класса. Этот подпорченный имидж, вероятно, не помешает ему расширить свою электоральную базу и, в частности, отвоевать часть голосующих, прельстившихся "Национальным фронтом", - продолжает журналист.

"Однако кандидат от правых, проявивший силу духа в несчастьях, представляется способным сохранить достаточный электоральный ресурс с тем, чтобы повысить его в решающем туре. Фийон быстро сорвался вниз в разгар скандала, всего за три дня спустившись с 21% до 18,5% по показателям намерения отдать свой голос, по данным IFOP, однако этот электоральный фундамент затем стабилизировался", - отмечает Дюпен.

Эммануэль Макрон вышел на вторую позицию, за Марин Ле Пен, но перед Франсуа Фийоном, по всем последним опросам, говорится в статье.

По поводу уязвимости Эммануэля Макрона издание сообщает следующее: только 47% избирателей сегодня уверены в своем выборе и готовы отдать за него свой голос, по данным IFOP.

Параллельно происходит открытое соревнование кандидатов от левых Амона и Меленшона, говорится в статье.

"Таким образом, общая картина намного более благоприятна для Фийона, чем это может показаться из поспешного просмотра результатов опроса общественного мнения. Перед лицом левых, разделившихся на трех главных кандидатов, мобилизации электората правых, жаждущих смены власти, будет достаточно, чтобы привести его к заключительному поединку с Ле Пен, где Фийон получит все шансы ее одолеть. На этих президентских выборах победит самый сплоченный лагерь", - заявляет Дюпен.