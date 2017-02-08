Меркель хочет ускорить отправку мигрантов на родину

По информации Der Spiegel, новый план федерального правительства, состоящий из 16 пунктов, предусматривает, в том числе, создание "федеральных пунктов депортации", где будут размещаться мигранты, которым было отказано в получении статуса беженца. Проект документа будет обсуждаться в ходе встречи Меркель с премьер-министрами федеральных земель, намеченной на четверг. Цель проекта - "значительно ускорить отправку мигрантов на родину", указывает автор статьи.

Как говорится в документе, в ближайшее время Федеральное ведомство по миграции и делам беженцев (Bamf) "отклонит большое число заявок на получение статуса беженца, поданных лицами, не нуждающимися в защите властей ФРГ. (...) Вследствие этого в 2017 году вырастет число тех, кто должен будет вернуться на родину. Это потребует дополнительных усилий для корректировки депортационной политики".

Как пишет Der Spiegel, запланированы следующие шаги: это и создание "единого центра поддержки выезжающих", и формирование "федеральных пунктов депортации", и меры, направленные на депортацию иностранцев, представляющих потенциальную угрозу, и финансовая поддержка мигрантов. "В 2017 году будет выделено 90 млн евро на программы по отправке мигрантов на родину и их реинтеграцию. Чем раньше мигрант решится на добровольное возвращение, тем выше будет сумма финансовой помощи", - говорится в статье.

Тот факт, что план получит одобрение правительств всех федеральных земель, вызывает у автора публикации сомнения.