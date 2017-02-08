Человек, бросивший вызов Путину

Самый известный представитель российский оппозиции хочет стать президентом России. При этом он то и дело становится фигурантом судебных процессов - за которыми, по его мнению, стоит Кремль, пишет Der Spiegel.

"Алексей Навальный не намерен уступать без сопротивления, - продолжает журналистка Кристина Хебель. - Против него возбуждено уголовное дело в связи с хищением - приговор вынесет один из районных судов Кирова, города в 960 км к северу от Москвы. Навальному грозит до пяти лет условно и штраф, эквивалентный 7800 евро". Сам Навальный реагирует на обвинения с усмешкой: он считает, что это очередное вежливое предупреждение относительно его участия в выборах. "В 2018 году в России пройдут выборы президента, и самый известный в стране оппозиционер заявил, что хочет бросить вызов действующему главе государства Владимиру Путину", - поясняет читателям Хебель.

По словам самого Навального, этот судебный процесс имеет политическую подоплеку - если будет вынесен обвинительный приговор, он по закону не сможет выставлять свою кандидатуру на выборах. "Навальный сам адвокат, он энергичен, тщеславен и неудобен, - пишет журналистка. - На сегодняшний день он один из немногих представителей оппозиции, которые вообще могут принять участие в предвыборной гонке в России. Около двух лет назад был застрелен Борис Немцов, а Владимир Кара-Мурза, по словам его супруги, находится в больнице с симптомами отравления. Михаил Ходорковский живет за границей".

"Навальный неоднократно доказывал, что может усложнить жизнь Кремлю, - на выборах мэра Москвы в 2013 году он занял 2-е место, набрав 27% голосов", - пишет журналистка.

"Свою миссию он видит в борьбе с коррупцией, и через блог оппозиционер открыто атакует представителей российской власти. Кремлевскую партию "Единая Россия" он еще несколько лет назад окрестил "партией жуликов и воров", - говорится в статье. Навальный знает толк и в популизме, замечает автор: в свое время в его выступлениях проскальзывали националистические нотки - тогда он выступал против засилья гастарбайтеров из Центральной Азии.

Навальный отступать не собирается. Новый процесс против него стартовал 5 декабря и многое указывает на то, что "Кремль весьма заинтересован в скорейшем вынесении приговора в Кировском суде. Москва пытается сделать все для того, чтобы обезвредить Навального, выставив его, борца с коррупцией, преступником", - пишет Хебель. Если суд в среду вынесет обвинительный приговор, Навальный намерен обжаловать решение. Это даст ему время продолжить предвыборную кампанию до вынесения окончательного приговора. По словам самого Навального, его задача - заставить власти зарегистрировать его в качестве кандидата.

На предстоящих президентских выборах российский избиратель снова будет лицезреть "старую гвардию", отмечает журналистка: "Вечно проигрывающий либерал Явлинский, правый популист Жириновский, который будет участвовать в президентских выборах шестой раз".

Многие россияне, недовольные последствиями экономического кризиса, вовсе не пошли на парламентские выборы. Сможет ли Навальный взбодрить предвыборную кампанию? "Кремль, скорее всего, будет решать в последний момент, вносить ли его имя в избирательный бюллетень", - полагает Хебель.