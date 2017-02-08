Россия ввела цензуру порносайтов. Это серьезная ошибка

"В математике минус на минус дает плюс. В жизни это происходит редко. Тем не менее, Россия стала исключением - там комбинация из отвратительной порнографии и отвратительной цензуры привела к большей информационной независимости населения", - пишет обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

В начале этой недели государственный Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов еще один излюбленный интернет-портал порнофильмов - Brazzers.com. Всего в реестре содержится около 50 тыс. сайтов, в том числе различные онлайн-казино, экстремистские сайты и порталы, критические настроенные по отношению к Кремлю.

"Видимо, российское правительство убеждено, что порнография вредит рождаемости, поскольку сексуальная энергия уходит на потребление фильмов для взрослых, - пишет автор. - Но в то же время власти ведут не совсем последовательную борьбу". К примеру, в российском клоне Facebook - соцсети "ВКонтакте" - можно найти в свободном доступе не только пиратские копии многих блокбастеров, но и всяческую порнографию, вплоть до самой мерзкой".

Как бы то ни было, но в январе положительный эффект от цензуры обсуждался на встрече защитников свободного интернета в московском Сахаровском центре, говорится далее. Эксперт по спецслужбам и контролю за интернетом Андрей Солдатов напомнил об упаднических настроениях после возвращения Путина в Кремль в 2012 году, когда многие активисты ломали голову, как подтолкнуть россиян к пользованию программами, позволяющими находиться в интернете анонимно и посещать заблокированные сайты. "Однако после запрета порносайта PornHub число пользователей программ-анонимайзеров сильно подскочило вверх. Получается, что Роскомнадзор сделал всю работу за нас", - заявил Солдатов.