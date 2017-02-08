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8 февраля 2017 г.
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8 февраля 2017 г.

Бен Рамсби | Daily Telegraph

Эксклюзив: Россия на грани отстранения от участия в ЧМ-2017 по легкой атлетике для паралимпийцев

"Россия - на гране отстранения от участия в Чемпионате мира по легкой атлетике для паралимпийцев в Лондоне (пройдет 14-17 июля 2017 года. - Прим. ред.). И это после того, как она уже была отстранена от участия в версии чемпионата, проходящей под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)", - сообщает Бен Рамсби в британской газете The Telegraph.

"В понедельник ночью IAAF расширила спортивное изгнание провинившейся нации по причине ее причастности к крупнейшему допинговому скандалу в истории", - пишет издание.

Газете стало известно о том, что "Международный паралимпийский комитет (МПК) - организация, принимающая решения по легкоатлетическим соревнованиям для паралимпийцев - собирается сделать то же самое до начала ЧМ-2017 в Лондоне".

"Окончательное решение не будет принято до ближайшего заседания исполкома МПК в мае", - говорится в статье.

Источник: Daily Telegraph


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