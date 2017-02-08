Какова будет значимость России для европейской внешней торговли в случае отмены санкций?

"В последние месяцы многие европейские политические деятели и руководители предприятий уповали на частичную и даже полную отмену экономических санкций ЕС против Москвы, - пишет немецкий историк, эксперт по России Андреас Умланд в Le Huffington Post. - Но чаще всего эти люди не изучили условия, которые должен выполнить Кремль, чтобы воспользоваться подобным послаблением". Евросовет, представляющий единогласную точку зрения правительств 28 государств-членов ЕС, связывает продолжительность экономических санкций с "полным исполнением Минских соглашений", говорится в статье.

Сторонники более мягкой позиции со стороны Запада пытаются поставить вопрос о санкциях иначе - рассуждать не о международном праве, европейской безопасности и западном единстве, а о коммерческой выгодности, отмечает Умланд.

"Какой реальный ущерб все-таки нанесли санкции европейской экономике? Какова значимость российского рынка для внешней торговли Евросоюза сегодня? И, соответственно, каким станет российский рынок в будущем, когда санкции гипотетически будут отменены?" - ставит вопросы эксперт.

"За последние три года экономические отношения ЕС-Россия сильно ухудшились. По официальным данным Евростата по платежному балансу, экспорт товаров из ЕС в Россию достиг максимума в 2012 году (122,1 млрд евро) и составил всего лишь 73,1 мдрд евро в 2015 году (-40%)", - передает автор.

"Эти цифры могут навести на мысль о тяжелых последствиях для экономики ЕС и от западных санкций в отношении России, и от "контрсанкций" России. Но это не так. В то время как отдельные сектора и предприятия неизбежно пострадали, в целом экономика ЕС явно преодолела эти трудности", - полагает эксперт.

"Во-вторых, санкции не стали главной причиной падения двусторонней торговли с Россией. Основная часть снижения была вызвана рецессией экономики России и сильным обесцениванием ее национальной валюты, и оба этих события в основном были обусловлены сильным падением цен на нефть начиная с конца 2014 года", - указывает эксперт.

Автор статьи делает четыре следующих вывода.

"Прежде всего, российский рынок имел ограниченную значимость для ЕС даже в период своего апогея в 2013 году. Во-вторых, эта малая доля России во внешней торговле ЕС была еще больше снижена комбинированным влиянием цен на нефть и западных санкций. В-третьих, объем торговли 2013 года вероятно не будет достигнут в 2020 году, даже если санкции будут отменены. В-четвертых, относительная значимость российского рынка останется на многие годы ниже той, какой она была до 2014-го".

"Западные политики и руководители предприятий должны принять к сведению эти реалии. Размер России и ее важнейшая роль в международной дипломатии не должны вводить в заблуждение лиц, принимающих решения на Западе, и заставлять их видеть выгоду там, где ее нет, по крайней мере в ближайшем будущем. Если возможная отмена санкций станет предметом обсуждения, то дискуссия должна следовать политической логике и нацеливаться скорее на безопасность, нежели на коммерческие соображения, реальная экономическая значимость которых незначительна", - подытоживает Умланд.