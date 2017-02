8 февраля 2017 г. Том Кингтон, Бел Трю | The Times Россию призывают вмешаться в миграционный кризис в Ливии "Россию призывают сыграть ключевую роль в стабилизации Ливии - потенциально чрезвычайно рискованный шаг, который может дать Москве новую точку опоры в Северной Африке и контроль над миграционным потоком, который пытается остановить Европа", - пишут журналисты The Times Том Кингтон и Бел Трю. Италия обращается к России за помощью в борьбе с миграционным кризисом, несмотря на предупреждения со стороны европейских союзников о мотивах Владимира Путина. "У Италии всегда были тесные связи с Россией, и сейчас, когда мы хотим, чтобы в Ливии установились мир и единство, мы будем рады, если Россия хочет того же", - заявил Марио Джиро, заместитель министра иностранных дел Италии. "Фаиз Сарадж, премьер-министр Ливии, посетил на прошлой неделе Брюссель и Рим с целью добиться соглашений о том, чтобы прекратить использование африканцами Ливии как трамплина в Европу", - сообщает издание. "Однако власть Сараджа за пределами Триполи ограничена - в частности, из-за его мощного соперника, генерала Халифы Хафтара, которого поддерживает альтернативное правительство, базирующееся в Тобруке на востоке Ливии. Генерал пользуется поддержкой Египта, Объединенных арабских эмиратов, а теперь и России", - пишет газета. "Мы все знаем, что русские всегда мечтали иметь базы в Средиземном море", - заявил министр иностранных дел Мальты Джордж Велла на саммите ЕС. Журналисты упоминают, что были сообщения в итальянской прессе о планах строительства двух российских военных баз на востоке Ливии, но последовало опровержение Министерства обороны РФ. "Россия стремится любым способом увеличить свою власть и легитимность в Средиземном море", - отметил Пьер Разу из Института стратегических исследований французского Министерства обороны. Он также обратил внимание на активизацию политики России на Кипре: там Москва тоже не прочь иметь базы. "Кроме того, Россия хочет получить доступ к месторождениям шельфового газа в этом районе и иметь хорошие отношения с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси, который поддерживает генерала Хафтара, - добавил эксперт. - Она также ведет переговоры с Алжиром о строительстве там военно-морской базы". Алжир купил истребители, танки и вертолеты в России, которая использовала свою военную кампанию в Сирии, чтобы "показать товар лицом", отмечают аналитики. Источник: The Times