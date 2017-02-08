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Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
8 февраля 2017 г.
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8 февраля 2017 г.

Том Кингтон, Бел Трю | The Times

Россию призывают вмешаться в миграционный кризис в Ливии

"Россию призывают сыграть ключевую роль в стабилизации Ливии - потенциально чрезвычайно рискованный шаг, который может дать Москве новую точку опоры в Северной Африке и контроль над миграционным потоком, который пытается остановить Европа", - пишут журналисты The Times Том Кингтон и Бел Трю.

Италия обращается к России за помощью в борьбе с миграционным кризисом, несмотря на предупреждения со стороны европейских союзников о мотивах Владимира Путина. "У Италии всегда были тесные связи с Россией, и сейчас, когда мы хотим, чтобы в Ливии установились мир и единство, мы будем рады, если Россия хочет того же", - заявил Марио Джиро, заместитель министра иностранных дел Италии.

"Фаиз Сарадж, премьер-министр Ливии, посетил на прошлой неделе Брюссель и Рим с целью добиться соглашений о том, чтобы прекратить использование африканцами Ливии как трамплина в Европу", - сообщает издание.

"Однако власть Сараджа за пределами Триполи ограничена - в частности, из-за его мощного соперника, генерала Халифы Хафтара, которого поддерживает альтернативное правительство, базирующееся в Тобруке на востоке Ливии. Генерал пользуется поддержкой Египта, Объединенных арабских эмиратов, а теперь и России", - пишет газета.

"Мы все знаем, что русские всегда мечтали иметь базы в Средиземном море", - заявил министр иностранных дел Мальты Джордж Велла на саммите ЕС.

Журналисты упоминают, что были сообщения в итальянской прессе о планах строительства двух российских военных баз на востоке Ливии, но последовало опровержение Министерства обороны РФ.

"Россия стремится любым способом увеличить свою власть и легитимность в Средиземном море", - отметил Пьер Разу из Института стратегических исследований французского Министерства обороны. Он также обратил внимание на активизацию политики России на Кипре: там Москва тоже не прочь иметь базы.

"Кроме того, Россия хочет получить доступ к месторождениям шельфового газа в этом районе и иметь хорошие отношения с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси, который поддерживает генерала Хафтара, - добавил эксперт. - Она также ведет переговоры с Алжиром о строительстве там военно-морской базы".

Алжир купил истребители, танки и вертолеты в России, которая использовала свою военную кампанию в Сирии, чтобы "показать товар лицом", отмечают аналитики.

Источник: The Times


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