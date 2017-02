8 февраля 2017 г. Эллен Накашима | The Washington Post Эксперт: Очевидное вмешательство России в американские выборы не является актом объявления войны Взлом Национального комитета Демократической партии со стороны России и ее вмешательство были тревожными фактами, но не актом военной агрессии, заявил ведущий специалист в области международного права и киберопераций Майкл Шмитт, глава кафедры международного права в Военном колледже ВМС США (U.S. Naval War College). Об этом ученый сказал в интервью американской газете The Washington Post. То, что Москва взломала и передала WikiLeaks электронную переписку демократов, "не является развязыванием военного конфликта. Это не нарушение запрета применения силы, прописанного в Уставе ООН. Это не та ситуация, которая бы позволила США ответить военными действиями с целью самозащиты", прокомментировал Шмитт в интервью, которое он дал накануне второго издания Таллинского руководства - справочника для мирового юридического сообщества по применению международного права к киберпространству. Шмитт руководил командой составителей руководства. О том, что вмешательство России в президентские выборы 2016 года является актом агрессии, заявлял республиканский сенатор Джон Маккейн, напоминает автор статьи Эллен Накашима. "Россияне мастерски играют с серыми зонами" закона, сказал в интервью Шмитт. По его утверждению, Кремль ловко проводит операции, которые не доходят до нарушения несомненных красных линий, что повлекло бы мощный ответ. "Например, Москва не проводила в США операций, которые бы привели к человеческим жертвам или значительному экономическому ущербу на национальном уровне, что санкционировало бы ответное использование силы", - говорится в статье. По словам эксперта, взлом переписки Национального комитета Демократической партии - это акт политического шпионажа, который сам по себе не является нарушением международного законодательства. Однако, как отметил в беседе с изданием Шмитт, "планомерное и обильное обнародование мейлов, вызвавшее негативные публикации в прессе о кандидате демократов Хиллари Клинтон, свидетельствовало о намерении повлиять на выборы и являло собой незаконное вмешательство" во внутренние дела другой страны. "Если то, что сделала Россия, было нарушением международного законодательства, ответные меры будут законны при условии, что они не приведут к жертвам или раненым", - считает ученый. Источник: The Washington Post