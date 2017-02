8 февраля 2017 г. Карл Бильдт | The Washington Post Призыв европейца: не уступайте России в отношении украинских санкций "Поступающие от администрации Трампа сигналы о будущем санкций в отношении России не отличаются кристальной ясностью, если выражаться дипломатично, - пишет в The Washington Post Карл Бильдт, бывший премьер-министр Швеции, ныне пишущий для этого издания. - Посол США в ООН Никки Хэйли сделала четкое заявление по вопросу Крыма и связанных с ним санкций. Это радует. Но месседжи Вашингтона по поводу более жестких санкций, наложенных на Россию в связи с ее провалившейся попыткой расшатать Украину путем создания сепаратистского региона, закончившейся образованием двух жалких недогосударств на востоке страны, в Донбассе, в лучшем случае двусмысленны". "Были намеки, что санкции могут быть сняты в обмен на сотрудничество России в борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) на Ближнем Востоке, - напоминает автор. - Россия говорит, что готова пойти на это. (Одинаково ли мы с Москвой понимаем борьбу с "Исламским государством" - отдельный вопрос: Алеппо забывать нельзя.) Однако для Запада делать какие-то уступки, чтобы вознаграждать Россию за то, что она готова делать, - в любом случае едва ли разумная политика. Это не искусство сделки, а искусство поражения". "Это не даст никаких дополнительных преимуществ в борьбе с "Исламским государством", однако приведет к краху украинской политики и Соединенных Штатов, и Украины. Минские соглашения из трудновыполнимых сразу превратятся в невозможные, конфликт станет постоянным, и мы увидим, как боевые действия малой интенсивности превратятся в раковую опухоль, разъедающую безопасность больших частей Европы. Это не отвечает даже настоящим интересам России", - полагает Бильдт. Путинский проект на Украине потерпел фиаско, говорится в статье. Результат - около 10 тыс. убитых и, ориентировочно, 3 млн перемещенных лиц. "Путин не хочет терять лицо перед выборами в следующем году. Но я по-прежнему убежден, - пишет шведский политик, - что рано или поздно Кремль увидит разумность введения беспристрастных миротворческих сил для обеспечения выполнения минских договоренностей". "Сами по себе санкции, безусловно, не являются жизнеспособной стратегией, но без них наша политика не будет работоспособной, - продолжает автор. - "Продать" эти санкции за что-то на Ближнем Востоке, что Россия и без того намерена делать, не имеет никакого смысла". Источник: The Washington Post