8 февраля 2017 г. Холман У.Дженкинс-младший | The Wall Street Journal Настоящий Владимир Путин "Хотя Дональд Трамп и так идет по этому пути, он может оказать Владимиру Путину еще одну услугу, поддержав декабрьскую сделку с "Роснефтью", - пишет обозреватель The Wall Street Journal Холман У.Дженкинс-младший. "Эта сделка должна была эффектно продемонстрировать привлекательность России для западных инвесторов, несмотря на санкции, но возымела не совсем запланированный эффект. Хотя подробности неясны, складывается впечатление, что большая часть денег поступила из российских кошельков, и они взяли на себя основные риски, чтобы добиться участия двух больших аутсайдеров - Инвестиционного управления Катара и англо-швейцарского горнодобывающего гиганта Glencore", - говорится в статье. Эта сделка стала частью стратегии Путина по нормализации отношений со всем миром - более отчаянной, чем она кажется, считает автор. "Мы немного отличаемся от тех, кто считает, что комментарии Трампа по поводу слов телеведущего канала Fox Билла О'Рейли о репутации Путина как предполагаемого убийцы отражают последовательные и твердые взгляды Трампа", - пишет Дженкинс. По мнению журналиста, ирония заключается в том, что Трамп сам создал повод для косвенного "вброса" в официальное информационное поле самого подрывного из всех секретов Путина. "Столько глав ЦРУ и высших дипломатов прошло перед Конгрессом с 1999 года, и никто не спросил о Рязани? Это российский город, где предполагаемая взрывная кампания чеченских террористов внезапно закончилась после того, как сотрудники безопасности Путина были пойманы за подкладыванием бомбы в подвал жилого дома", - говорится в статье. "Президенты Клинтон, Буш и Обама хотели чего-то от Путина и вели твердую политику игнорирования событий в Рязани. Им нужно было сохранить репутацию Путина как человека, с которым западные лидеры могли бы встречаться и иметь дело", - полагает Дженкинс. "Трамп, в конце концов, оказывается, не так уж отличается от своих предшественников. Он тоже хочет заключать сделки с Путиным. Но со своими несдержанными и неосторожными заявлениями он внес свой вклад в то, что, возможно, было неизбежно", - говорится в статье. "Понятые в определенном ключе, комментарии Трампа делают его первым президентом США, признавшим настоящую природу Путина", - считает автор. Источник: The Wall Street Journal