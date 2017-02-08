]]> ]]>
Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
8 февраля 2017 г.
 PDA WAP
8 февраля 2017 г.

Анастасия Аринушкина | Die Zeit

Бьет - значит любит

"Насилие в российских семьях - это огромная проблема, но никто в России особо не возмущается по этому поводу", - пишет Анастасия Аринушкина на страницах немецкой газеты Die Zeit. Сейчас в России "принимают закон, превращающий домашнее насилие в простое нарушение общественного порядка. Через несколько дней он вступит в силу".

Отныне за такое нарушение будут наказывать штрафом в размере от 85 до 470 евро или арестом на срок до 15 суток. Ранее за аналогичные нарушения были предусмотрены тюремные сроки до двух лет заключения.

"Поэтому вряд ли кто-то по новому законодательству будет обращаться в полицию. Скорее нет, - подчеркивает автор. - Если, к примеру, какой-нибудь Сергей побьет свою жену Ольгу и ему придется заплатить штраф 85 евро, ему придется выкраивать его из семейного бюджета, в котором и без того не хватает денег. А это, в свою очередь, отразится на Ольге и детях. Если же Сергея посадят на 15 суток, он, вероятнее всего, потеряет работу, и это загонит семью в нищету". Поэтому Ольга после очередного избиения "скорее всего, просто смоет кровь с лица, наклеит пластырь и будет жить, как прежде. Также поступят остальные Ольги, Ирины, Марины, Татьяны, Натальи и Екатерины".

По статистике российского МВД, в 2013 году произошло около 38 тыс. случаев насилия в семье, причем 36 тыс. из них - против женщин и детей. Реальные же цифры намного больше, поскольку статистика отражает лишь те случаи, о которых заявили в полицию. Но даже в этом случае дело до реальных длительных сроков доходит крайне редко. В российской провинции насилие считается чем-то традиционным.

"Поэтому в настоящее время проблема заключается не в законодательстве, а в отношении общества к насилию", - заключает автор, подчеркивая, что старая версия закона хотя и была намного строже, но также едва ли работала.

Источник: Die Zeit


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире

Партнер Рамблера
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               