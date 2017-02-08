Бьет - значит любит

"Насилие в российских семьях - это огромная проблема, но никто в России особо не возмущается по этому поводу", - пишет Анастасия Аринушкина на страницах немецкой газеты Die Zeit. Сейчас в России "принимают закон, превращающий домашнее насилие в простое нарушение общественного порядка. Через несколько дней он вступит в силу".

Отныне за такое нарушение будут наказывать штрафом в размере от 85 до 470 евро или арестом на срок до 15 суток. Ранее за аналогичные нарушения были предусмотрены тюремные сроки до двух лет заключения.

"Поэтому вряд ли кто-то по новому законодательству будет обращаться в полицию. Скорее нет, - подчеркивает автор. - Если, к примеру, какой-нибудь Сергей побьет свою жену Ольгу и ему придется заплатить штраф 85 евро, ему придется выкраивать его из семейного бюджета, в котором и без того не хватает денег. А это, в свою очередь, отразится на Ольге и детях. Если же Сергея посадят на 15 суток, он, вероятнее всего, потеряет работу, и это загонит семью в нищету". Поэтому Ольга после очередного избиения "скорее всего, просто смоет кровь с лица, наклеит пластырь и будет жить, как прежде. Также поступят остальные Ольги, Ирины, Марины, Татьяны, Натальи и Екатерины".

По статистике российского МВД, в 2013 году произошло около 38 тыс. случаев насилия в семье, причем 36 тыс. из них - против женщин и детей. Реальные же цифры намного больше, поскольку статистика отражает лишь те случаи, о которых заявили в полицию. Но даже в этом случае дело до реальных длительных сроков доходит крайне редко. В российской провинции насилие считается чем-то традиционным.

"Поэтому в настоящее время проблема заключается не в законодательстве, а в отношении общества к насилию", - заключает автор, подчеркивая, что старая версия закона хотя и была намного строже, но также едва ли работала.