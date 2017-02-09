Шведская полиция потеряла контроль над Мальмё

"Жители третьего по величине города Швеции Мальмё больше не чувствуют себя в безопасности из-за царящего в городе насилия, торговли наркотиками и постоянных перестрелок. Некоторые районы превратились в так называемые no-go-зоны, куда боится заезжать даже полиция", - пишут Лариса Крюгер и Анна Паули в репортаже, опубликованном Bild.

Наиболее опасными, как рассказывается в материале, считаются районы Розенгор и Севед, где каждый второй житель не имеет работы и большинство населения - мигранты. "Мы всегда ездим в Севед как минимум двумя полицейскими машинами: один экипаж занимается операцией, а второй прикрывает, - рассказал полицейский из Мальмё Джонатан Эрстранд. - Несколько раз нас уже забрасывали камнями и бутылками. В Мальмё надо чувствовать улицы и понимать, какие районы не следует посещать в определенное время".

Владелец многоквартирного дома в Севеде Фредрик Мальмберг, к примеру, уже несколько раз получал угрозы расправой в свой адрес: "Группа молодых людей постоянно продает в моем доме наркотики, и каждый раз, когда я мешаю им, они грозятся меня убить. Они оскорбляют и других жителей дома и запрещают им пользоваться подвалом и прачечной, поскольку именно там занимаются своим наркобизнесом".

Всего в 2015 году Швеция приняла 152 тыс. беженцев, еще порядка 30 тыс. - в 2016-м. При общей численности населения в 9,5 млн человек Швеция стала второй после Германии страной в ЕС, принявшей такое большое количество мигрантов. Часть мигрантов была размещена в Розенгоре и Севеде.

В 25-тысячном районе Розенгор, как говорится далее, ситуация еще печальнее: тут проживают преимущественно мусульмане, а безработица составляет 62%. "Розенгор - это запретная зона. Тому, кто живет в любом другом районе города, незачем приезжать в Розенгор", - сказал 22-летний житель Розенгора Навид. Сам он родился в Швеции, куда 40 лет назад его родители приехали из Палестины. По его словам, он видел, как его друзья поджигали машины. "Я пытался отговорить их от этого, но на следующий день запылала машина моего отца", - говорит он.

"Преступники из района Розенгор знают, что им ничего не грозит и что их никогда не поймают, поскольку у полиции недостаточно ресурсов", - сообщил Навид, отмечая, что он не понимает, зачем власти размещают беженцев в этих районах. Здесь "они встают на кривую дорожку, становятся преступниками и живут изолированно. Их следовало бы селить в районах, где соседями были бы шведы и где у них появился бы шанс интегрироваться".

В 2008 году в районе произошли серьезные столкновения между жителями и полицией из-за планов городских властей закрыть мечеть, находившуюся в подвале. Тогда полицию оттеснили камнями и петардами, говорится в статье.

Еще одной проблемой приграничного Мальмё стала контрабанда оружия, которое сюда везут из соседней Дании. Политики требуют помощи у военных. "Полиция утратила контроль над Мальмё, поэтому нам необходима помощь военных. Они должны помочь полиции", - заявил пресс-секретарь одной из шведских политических партий Понтус Андерсон.