Министр Фэллон: "Брекзит" ничего не меняет в оборонном пакте против российских угроз

"Брекзит" не ослабляет оборонные обязательства Великобритании, "мы защищали Европу в XX веке и продолжим это делать", заявил британский министр обороны Майкл Фэллон в интервью Фабио Кавалере, опубликованном в итальянской газете Corriere della Sera.

Фэллон, который до референдума выступал за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС, заявил тогда, что "Брекзит" будет радостно встречен в Москве. Однако на вопрос, играет ли на руку России выход Великобритании из ЕС, министр ответил, что Лондон и Брюссель стоят перед "многочисленными и конкурирующими вызовами", которые они "должны решать вместе". Это и "терроризм "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), которое планирует из Сирии теракты в европейских городах, и возрастающая агрессивность России (включая информационные атаки), направленная против европейских стран, после незаконной аннексии Крыма - особенно на Балканах". По словам Фэллона, задача Великобритании и Европы - "работать вместе более интенсивно".

Говоря о России и угрозах безопасности Европы, Фэллон подчеркнул, что "Брекзит" "не затрагивает НАТО". Также он выделил три ключевых момента. "Во-первых, мы должны жестко реагировать на любое проявление силы и запугивания. Мы никому не угрожаем, но в случае нападения готовы защитить любую из стран НАТО, - сказал министр. - Во-вторых, мы должны быть прозрачными и объяснять дислокацию наших военных и ее цели". Третьим пунктом политик обозначил "необходимость продолжать поддерживать контакты с Россией, потому что имеются общие темы для дискуссий, как это случилось с соглашением по Ирану". По словам Фэллона, "Россию надо подключать, не забывая о том, что за последние три года ее агрессивность возросла".

Министр также отметил, что "Россия всегда имела большое влияние в Сирии" и Великобритания "призывала Путина использовать эту власть в мирных целях". "К сожалению, вместо этого он продлил гражданскую войну и по большей части бомбит не ИГИЛ". Как заявил Фэллон, по Сирии Великобритания "и вся Европа настаивают на политическом соглашении, которое позволило бы провести выборы с участием всех групп".

Что касается Трампа и его симпатии к России, а также критики в адрес НАТО, Фэллон призвал "судить по делам, а не по словам". Он напомнил, что Трамп подтвердил во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй "стопроцентные американские обязательства" по НАТО. "Что касается России, мы еще точно ничего не знаем. Слишком рано, чтобы судить, но я не жду сенсационных перемен", - добавил министр.