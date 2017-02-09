"Да, в Ватикане есть коррупция, но я не теряю спокойствия"

"Я не пью успокоительное", - сказал Папа Римский Франциск в интервью корреспонденту Corriere della Sera Антонио Спадаро. В Буэнос-Айресе понтифик чувствовал себя более напряженным и обеспокоенным, но с тех пор, как его избрали Папой, он переживает "особый опыт глубокого умиротворения", и это его не покидает, сказал Бергольо.

"В Ватикане есть коррупция, - признал он. - Но я спокоен. Если появляется проблема, я пишу записку Святому Иосифу и подкладываю ее под его статуэтку, что стоит у меня в комнате". Под статуей святого образовался теперь целый матрас из записок, на котором он спит, пошутил Папа. "Вот почему я хорошо сплю: это Божья благодать, - добавил понтифик. - Я сплю шесть часов. И молюсь".

"В институты Церкви вошла светская и княжеская атмосфера, и помочь в сокрушении этой недоброй атмосферы могут верующие, - заявил понтифик в интервью. - Чтобы возомнить себя князем, не надо даже становиться кардиналом - достаточно иметь духовный сан!" По словам Папы, "это - самое худшее, что есть в церковной организации". "Верующие могут лицезреть перевернутый айсберг, чья верхушка, верхи пали на дно".

По поводу насилия над детьми в Церкви Папа отметил, что, "кажется, из четырех человек, совершивших надругательства, двое сами подверглись таковому". "Семя надругательств прорастает в будущем: это ужасно", - сказал Бергольо. Если же в это вовлечены священники, то "ясно, что это присутствие дьявола, который разрушил работу Иисуса". Понтифик призвал к ясности. "Это болезнь", - заявил он. - Если мы не убеждены в том, что это болезнь, мы не сможем успешно решить эту проблему". Он подчеркнул, что необходимо "тщательно убедиться в эмоциональной зрелости" кандидатов, желающих жить духовной жизнью, прежде чем принимать их на обучение.

"Церковь родилась обращенной вовне, - сказал Папа. - Она была замкнута в Горнице Тайной Вечери, а потом вышла из нее. И она должна оставаться открытой, а не запираться вновь". Понтифик пояснил, что "вовне" означает "то, что я называю перифериями, будь то периферии экзистенциальные или социальные. Экзистенциальные и социальные бедняки зовут Церковь выйти наружу". Папа призвал задуматься о той бедности, которая связана с проблемами мигрантов и беженцев. "Жизни этих людей важнее международных соглашений!" - убежден он.