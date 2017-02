9 февраля 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Американскому "сопротивлению" есть чему поучиться у российской оппозиции "Ледяной ветер обдувал кадки, полные цветов, и лица сонных волонтеров, охраняющих импровизированный памятник убитому лидеру оппозиции Борису Немцову", - повествует корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. Она поясняет, что это "большой портрет жертвы с напоминанием: "На этом месте был убит Борис Немцов". "Ходят слухи, что Сергей Кириенко, первый замглавы президентской администрации, приказал своим подручным положить конец суточным дежурствам оппозиции у кремлевской стены. Они стоят здесь со дня убийства Немцова, 27 февраля 2015 года, что даже дольше, чем "стояние" палаточного лагеря революционеров на Майдане в Киеве", - отмечает журналистка. "По иронии судьбы, в конце 1990-х тогдашний заместитель премьер-министра Немцов был другом Кириенко. Тогда они оба считались ведущими реформаторами России", - говорится в статье. Виктор Коган отхлебнул горячего чая из термоса и сказал обреченно, но уверенно: "Они снова уберут наш мемориал сегодня ночью". "И действительно, Коган оказался прав: в 4:15 утра прибыло несколько машин и как минимум десяток представителей власти, чтобы разрушить памятник Немцову в пятый раз за последние 10 дней. Люди в униформе бросились убирать цветы, игнорируя протесты волонтеров", - говорится в статье. "В США полиция не охотится на лидеров оппозиции, по крайней мере пока. Но в России слово "оппозиция" ассоциируется с арестами или чем-то похуже", - отмечает Немцова. "За несколько дней до оппозиционного марша, посвященного второй годовщине убийства Немцова, Кремль начал систематически душить и без того слабое антипутинское движение", - отмечает она. В последний год стало почти невозможно получить разрешение на уличный протест, говорит активистка оппозиционного движения "Солидарность" Надежда Митюшкина. Лидеры российской оппозиции называют свою жизнь постоянной борьбой за выживание. "При Путине появилось уже больше 100 политических заключенных. Наш друг Владимир Кара-Мурза, возможно, был отравлен. Каждый раз, как мы призываем к демонстрации против власти Путина, мы получаем угрозы или задержания", - говорит оппозиционный политик Илья Яшин. "После убийства Немцова антипутинские уличные акции ослабели. Однако гражданское общество, возникшее во время массовых протестов 2011-2012 годов, сохраняет активность, считает журналистка. Большинство их участников вступило в правозащитные организации, помогающие сиротам, больным, старикам или бездомным. Интеллектуальные круги организуют лекции, круглые столы, фестивали и конференции для обсуждения самых острых вопросов", - говорится в статье. Однако оппозиционные лидеры все еще верят, что только упорные уличные протесты могут изменить власть и политику в России. "Мы планируем возобновить движения "Солидарности", основанные Немцовым, и снова выйти на улицы этой весной, за год до президентских выборов. Это удачное время, чтобы начать", - сказал Яшин. Источник: The Daily Beast