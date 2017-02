9 февраля 2017 г. Патрик Винтур | The Guardian ЕС убеждает Россию договориться с ливийским генералом Хафтаром "Европейские дипломаты предпринимают последние попытки разубедить Россию помогать ливийскому вооруженному диктатору-ренегату Халифе Хафтару захватить всю военную мощь Ливии, - сообщает Патрик Винтур в The Guardian. - Хафтар, глава военного командования восточного правительства Ливии, обратился к Москве за помощью в битве с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация. - Прим. ред.), однако европейские дипломаты боятся, что он может присоединиться к так называемой путинской оси светских авторитарных правителей на Ближнем Востоке, к которой относятся сирийский президент Башар аль-Асад и египетский президент Абдул Фатах Ас-Сиси". "ЕС надеется, что вместо этого Россия - возможно, в союзе с США - попытается убедить Хафтара ограничиться усилением роли армии, но под командованием гражданских и внутри поддерживаемого ООН правительства национального согласия (ПНС), установленного в декабре 2015 года, - говорится в статье. - После своего успеха в Сирии Россия стремится расширить военное влияние на Ближнем Востоке. Дипломаты наблюдают за тем, примет ли Россия конструктивное участие в происходящем в Ливии или вместо этого будет только поддерживать Хафтара, чтобы подорвать трудоемкие усилия ООН по приведению к компромиссу множества ливийских группировок". "Москва, рвущаяся вернуть потерянные нефтяные и инфраструктурные инвестиции в Ливию, чествует Хафтара, а также лечила его раненых солдат", - сообщает Винтур. "Это острый кризис, так как ЕС нужно надежное правительство, которое контролировало бы поток мигрантских лодок через Средиземное море, - отмечает журналист. - Чтобы попытаться проверить российские намерения, правительство Италии - ведущей европейской страны в ливийском вопросе - проведет второй раунд переговоров с Россией, чтобы убедить Москву, что военный диктатор, добившийся единоличной власти, а особенно Хафтар, - неподходящее решение в случае Ливии, получившей травму беззакония". Источник: The Guardian