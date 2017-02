9 февраля 2017 г. Шон Уокер | The Guardian "Последний участник" российской хакерской группировки, оставшийся "на свободе", выходит из тени "Одетый в джемпер в скандинавском стиле с оленями, Александр сидит в рижском баре. Он может рассказать занимательную историю. После нескольких лет в тени он является - или, по крайней мере, утверждает, что является - последним оставшимся на свободе участником самой известной российской группировки хакеров и разоблачителей", - пишет корреспондент The Guardian Шон Уокер. "Шалтай-Болтай" почти три года терроризировал российских чиновников при помощи хакерства, утечек и вымогательства, одновременно сохраняя непроницаемую завесу анонимности. "Группировка публиковала в интернете образцы электронных писем чиновников, которые они взломали, и выставляли остальное содержимое почты на продажу: дискредитирующую информацию затем либо мог вернуть себе за деньги отправитель, либо ее перехватывали его враги", - поясняет издание. "Однако в середине декабря сардонические записи "Шалтая-Болтая" в Twitter внезапно прекратились, и в конце января российские СМИ заявили, что основатель группировки Владимир Аникеев был арестован", - говорится в статье. Это дело получило дополнительный виток интриги, когда поступили сообщения, что два российских высокопоставленных агента кибербезопасности в ФСБ также были арестованы вместе с экспертом из российской кампании по кибербезопасности Kaspersky Lab. Источники сообщили российским СМИ, что сотрудники ФСБ обвинялись в сотрудничестве с ЦРУ, и связали это дело с "Шалтаем-Болтаем". "Поскольку это произошло вскоре после того, как американская разведка обвинила российскую в хакерских взломах Демократической партии в рамках попыток поспособствовать избранию Дональда Трампа, эти аресты вызвали крайнее удивление. Был ли "Шалтай-Болтай" проводником информации ЦРУ, или же смешение двух дел было способом отвлечь внимание от правды о том, почему два агента ФСБ оказались в беде?" - задается вопросом Уокер. По словам Александра, идея "Шалтая-Болтая" принадлежала Владимиру Аникееву, которого он к тому времени знал уже десять лет. "Я думал, что было бы хорошо потроллить Кремль и попытаться что-то изменить в стране, - заявил Александр. - Но он [Аникеев] также сказал, что мы могли бы заработать на этом кое-какие деньги". "Александр утверждает, что в мае прошлого года Аникеев поехал в Россию, получив гарантии безопасности, чтобы встретиться с сотрудником ФСБ. По словам Александра, тот предложил следующее: "Шалтай-Болтай" может продолжать работать, но спецслужба будет иметь право контроля над его публикациями и возможность организовывать через него утечку информации". Александр сказал: "Он [Аникеев] сказал мне, что ФСБ знает, кто мы, но не тронет нас, если мы будем с ними сотрудничать". В ноябре Аникеев снова поехал в Россию, но на этот раз он был арестован. По словам Александра, несколько дней спустя он связался с ним, сказав, что его отпустили и что "Шалтай-Болтай" может работать в прежнем режиме, только теперь он должен базироваться в Москве. Александр не поверил Аникееву и потребовал от него прислать селфи и фотографию счета из французского кафе в Москве "Жан-Жак", чтобы подтвердить, что он находится на свободе. Аникеев все прислал. Два других участника группировки поехали в Москву, но Александра убедить не удалось. "Так или иначе, вся эта история была какая-то подозрительная. Я сказал ему, что не поеду в Москву и что ухожу из дела", - сказал он. Оба уехавших в Москву участника теперь, по всей видимости, арестованы. По словам Александра, он находился в то время в Азии, но на прошлой неделе уехал в Эстонию. Он приехал в Ригу, чтобы встретиться с The Guardian. Он сказал, что планирует просить убежища в Эстонии, и связался с журналистами, с которыми участники "Шалтая-Болтая" уже встречались в прошлом, говорится в статье. Александр говорит, что задержанные сотрудники ФСБ теоретически могли быть теми, с которыми, как он считает, Аникеев встретился в мае прошлого года. "Он мог знать людей из ФСБ, но я не могу поверить, что они были арестованы только из-за этого. Это похоже на часть более масштабной истории", - заявил он. Также по теме: Хакер разоблачает грязные методы российского шантажа и шпионажа (FT) Источник: The Guardian