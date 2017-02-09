Хакерские атаки, слухи... Как и почему Россия хочет дестабилизировать Макрона

"В среду 8 февраля сатирическая газета Le Canard enchaîné сообщила, что сайт кандидата Макрона стал объектом многочисленных хакерских атак, исходящих с Востока", - пишет политический журналист Ромен Геррерос в Le Huffington Post.

"После содействия поражению Хиллари Клинтон в борьбе против Дональда Трампа российские "лаборатории" теперь выбрали в качестве своей приоритетной мишени Эммануэля Макрона?" - задается вопросом автор.

"Финансируемые Кремлем Sputnik и RT опубликовали в своих колонках слухи, касающиеся "двойной жизни" экс-министра экономики, распространенные депутатом от партии "Республиканцев" Николя Дюиком, известным своими пророссийскими взглядами и поддержкой Асада. Кандидат Макрон там представлен как "любимчик" французских медиа, которого поддерживает "очень богатое гейское лобби", - говорится в статье.

"Если главный подозреваемый тотчас высмеял эти слухи, то американские СМИ с обеспокоенностью наблюдают за тем, что затевается со стороны Москвы. "Российские СМИ набросились на кандидата на французских президентских выборах со слухами и инсинуациями", - так озаглавлена статья в The Washington Post", - передает журналист.

К тому же основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж дал почву для подозрений, предупредив российскую газету "Известия" о том, что у него есть информация, компрометирующая Макрона, полученная из личной переписки Хиллари Клинтон.

"Ярый еврофил и убежденный атлантист Эммануэль Макрон имеет все основания быть не в почете у Москвы. В противоположность своим конкурентам Франсуа Фийону и Марин Ле Пен, которые демонстрируют русофилию, свободную от предрассудков, кандидат с лозунгом "Вперед!" является единственным претендентом на второй тур, олицетворяющим все, к чему Россия питает отвращение", - рассуждает Геррерос.

"Путинская Россия поддерживает суверенистские, изоляционистские и популистские движения. Она больше всего на свете презирает либерализм и все, что имеет приставку "мульти-" (мультикультурный, мультилатеральный и т.д.)", - поясняет изданию Le Huffington Post журналист Николя Энен, автор книги "Русская Франция".

"Таким образом, расчет Кремля прост. На основании опросов общественного мнения единственный кандидат, невосприимчивый к стратегическому сближению с Россией и стоящий в позиции возможного прохождения во второй тур, - это Эммануэль Макрон. Значит, если надо кому-то чинить препятствия, то пусть это будет он", - комментирует автор статьи Ромен Геррерос.

"Если верить американским спецслужбам, Эммануэлю Макрону не стоит относиться к подобным угрозам легкомысленно", - говорится в статье.

"Французские спецслужбы от них не отстают. В своем выпуске от 8 февраля газета Le Canard enchaîné указывает, что в ближайшее время в Елисейском дворце планируется заседание Коллегии по обороне, посвященное этому вопросу, вследствие растущей обеспокоенности со стороны Генерального управления внешней безопасности (DGSE)", - информирует автор.

"В ноябре, когда экс-министр объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, сайт "Вперед!" столкнулся с сотней попыток взлома", - уверяет Le Canard enchaîné, отмечая, что эти атаки "внезапно усилились" начиная с января, в соответствии с повышением рейтинга кандидата в опросах общественного мнения. Волей случая (или нет) этот период совпадает с началом спада числа намерений отдать свой голос в пользу Франсуа Фийона. Еженедельник ссылается на 1922 попытки взлома, 902 из которых исходили от Украины", - передает Геррерос.

"Российское вмешательство во Франции соединяет все уровни: законный, незаконный и на грани законного и незаконного. Но все они дополняют друг друга. Сведения о кандидате, которые добывают российские хакеры (незаконно), оказываются опубликованными с помощью российских СМИ (законно, хотя и окольными путями) после того, как они были пропущены через "сито" Wikileaks (на грани законного и незаконного; информатор теперь у них в подчинении)", - так описывает хакерскую схему Николя Энен.