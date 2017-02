9 февраля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Оказывается, Навального Кремль боится и уважает Российский суд "дисквалифицировал" единственного кандидата, готового реально участвовать в президентской гонке 2018 года. Несмотря на рейтинг Путина и все ловушки и трюки властей, они не решились допустить независимого кандидата, пишут СМИ. Политолог Глеб Павловский заметил: "Навального отстранили от выборов мягче, чем Гиви". Сценарий будет прежним: вялые дебаты пожилых спарринг-партнеров Путина, прогнозирует Le Temps. Предвыборная гонка в связи с президентскими выборами 2018 года в России еще на началась, но "российское правосудие уже дисквалифицировало первого претендента: условного срока вполне достаточно, чтобы Алексей Навальный - единственный человек, который мог бы оттянуть на себя часть успеха Путина, - не сможет принять участие в выборах", пишет обозреватель Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс. Если автократы получают меньше 70%, то их легитимность оказывается под вопросом, результаты выборов для них являются "демонстрацией власти перед народом", говорится в статье. И они знают, как быстро меняются настроения людей: так, зимой 2011 года десятки тысяч россиян вышли с протестами против фальсификаций на выборах. Баллотируясь на пост мэра Москвы в 2013 году, напоминает Ханс, "Навальный получил 27% голосов, хотя государственное ТВ молчало о нем". "По-видимому, Алексей Навальный, российский диссидент, который прославился тем, что назвал кремлевского лидера жабой на нефтяной трубе, потерпел поражение в своей попытке участвовать в президентских выборах 2018 года", - сожалеет редакция британской The Times. "Манипуляции Путина с внутренними и внешними делами привели к длительной эпохе равнодушия, нетерпимости и стагнации, которая сделала молодых российских граждан политическими евнухами, - говорится в статье. - Сила Навального заключалась в том, что он мог разжечь некоторую надежду хотя бы в некоторых молодых горожанах". Авторы напоминают, что Навальный сделал себе имя как борец против коррупции Кремля, что он обладает "талантом мобилизовать на крупные протестные акции" и получил 27% голосов на выборах мэра Москвы в 2013 году. "Новому поколению активистов надо думать о практических проблемах управления справедливой и эффективной Россией в послепутинскую эпоху. Навальный - не глас вопиющего в пустыне. Он знает: чтобы добиться перемен в России, нужно вести долгую игру. И выжить. Мы желаем ему удачи в обоих свершениях", - пишет The Times. "Самый популярный лидер российской оппозиции, скорее всего, не сможет выступить конкурентом Владимира Путина, когда кремлевский автократ снова будет баллотироваться в президенты в 2018 году", - пишет редакция The Wall Street Journal. В 2011 году прокуратура начала расследовать деятельность Навального в качестве бесплатного консультанта в государственной деревообрабатывающей компании, обвинив его в организации хищения древесины. В 2013 году Навальный был осужден. В прошлом году Верховный суд отменил приговор и назначил пересмотр этого дела. И вот Навальный осужден повторно, что предполагает 10-летний запрет на участие в выборах. Приговор Навальному был вынесен сразу после того, как другой российский активист движения за демократию - Владимир Кара-Мурза - попал в больницу с признаками отравления, аналогичными тем, что были у него в 2015 году, говорится далее. У некоторых западных политиков, от Дональда Трампа до Франсуа Фийона и Марин Ле Пен, сейчас модно говорить, что они хотят сотрудничать с Путиным, как Рональд Рейган - с Советским Союзом. "Есть один нюанс, - пишет WSJ: - он бы не постеснялся выступить в защиту Навального и Кара-Мурзы". Алексей Навальный получил пять лет условно по делу с политическим подтекстом, но заявляет о желании продолжать свою президентскую кампанию, пишет журналист Le Temps Эммануэль Гриншпан. "Кремль не решился заключить в тюрьму ведущего оппозиционера", однако "приговор делает не подлежащим избранию единственного кандидата, заслуживающего доверия на этих выборах", считает автор. "Это дело, как под копирку, списано с предыдущего, которое было раскручено в 2013 году и подверглось критике со стороны Европейского суда по правам человека", - говорится в статье. "Российский политолог Александр Морозов считает, что Кремль мог испугаться, видя длинные очереди из желающих быть волонтерами в избирательном штабе Навального в Санкт-Петербурге. Популярность активиста-антикоррупционера в больших российских городах остается главным "гвоздем в ботинке" у президента Путина", - передает автор. Политолог Глеб Павловский с ноткой сарказма отметил: "По правде, Навального отстранили от выборов мягче, чем Гиви. Нельзя не признать". "Командир сепаратистов Донбасса с позывным Гиви был убит в среду утром в Донецке - вероятно потому, что он отбрасывал тень на местного командира, поддерживаемого Кремлем", - поясняет автор. "Обозреватели сходятся во мнении, что 64-летний Путин стремится получить четвертый мандат и продержаться у власти до 2024 года. Наиболее вероятный сценарий видится таким же, как прежде: ставить друг против друга пожилых политиков, не олицетворяющих собой реальную альтернативу. Прозванные его спарринг-партнерами Владимир Жириновский (националист), Сергей Миронов (социалист) и Геннадий Зюганов (коммунист) участвуют в выборах начиная с 1990-х годов. Они спорят между собой, никогда не нападая на Путина, и служат для того, чтобы придать демократическое обличье выборам, полностью контролируемым Кремлем", - подытоживает Гриншпан. Также по теме: Алексей Навальный, реальный противник Путина, потерял возможность баллотироваться в президенты (The New York Times)