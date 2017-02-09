Как Москва избавляется от своего обильного снежного покрова

"24 часа в сутки тысячи снегоуборочных машин бороздят улицы российской столицы. За неделю они могут расчистить до 2 млн кубометров снега. Но использование некоторых реагентов остается предметом споров", - пишет корреспондентка Le Monde в Москве Изабель Мандро.

"Каждую или почти каждую ночь эти монстры вступают в бой. Снегоуборочные машины и грузовики-самосвалы захватывают улицы Москвы, они легко поддаются распознанию по гулу их мотора, который прокатывается по фасадам зданий", - описывает журналистка.

24 часа в сутки настоящая Армада выступает против Генерала по имени Зима, говорится в статье.

"С начала зимы, в этом году более суровой, чем предыдущие, тысячи машин развернуты в российской столице, и для ее 12 млн жителей расчищен снежный покров высотой 2,2 м до того, как он растает", - отмечает Мандро.

"На земле миллиарды мелких обломков скрипят под ногами. Это соль? Нет, химический реагент, состоящий в основном из хлорида кальция, смешанного с мраморной крошкой. "Ничего страшного, я вас уверяю, все было подвергнуто экспертизе и протестировано", - утверждает первый заместитель ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов; этому департаменту жилищно-коммунального хозяйства поручено содержание дорог. С другой стороны, приходится смириться с тем, что твоя обувь покрывается белыми пятнами и что ты тащишь на свой придверный коврик какую-то неприглядную смесь..." - комментирует автор статьи.

"В 2016 году под давлением недовольных жителей Санкт-Петербург предпочел отказаться от химических противогололедных реагентов и вернуться к классическому методу: песку и ручной уборке снега. "Песок - это хорошо, чтобы не скользить, но он проходит в канализацию и засоряет трубы. Многие люди жалуются на пыль", - заявляет Соколов.

"Принятая в начале 2000-х годов технология зимней уборки в Москве все еще остается предметом споров. "Если принять в расчет официальные нормы, то можно сказать, что 300 тонн особо опасных химических элементов выбрасывается в природу за один зимний сезон", - считает Нина Лесихина, руководитель проектов токсической программы "Гринпис России". Законопроект, ограничивающий применение химических противогололедных материалов и предписывающий использовать их только на проезжей части, был составлен в 2016 году, но пока он лежит под спудом", - сообщает Мандро.

"Как объясняет Соколов, существуют "зимние правила". Реагенты распространяются в жидкой форме, если температура колеблется от 0 до -5 градусов по Цельсию, в форме комбинированной смеси при температуре от -5 до -8 градусов по Цельсию и в твердой форме при более низких значениях. Так, в этой последней категории, наиболее используемой, 200 тыс. тонн химических реагентов в среднем обрушиваются на дороги Москвы, из них 30% на тротуары", - комментирует корреспондентка.

"20 тыс. наемных трудящихся круглый год работают для ГБУ "Автомобильные дороги". Зимой 1600 снегоуборочных машин и 700 грузовиков развертываются на территории Москвы, как только выпадает слой снега, превышающий 5 см", - говорится в статье.

"Снег не должен прилипать к дороге, иначе он попадает в асфальт, и его очень трудно убрать", - подчеркивает Соколов.

"Но после снега на дорогах остаются дыры. В скором времени другая Армада выйдет из складов Соколова, чтобы исправить ущерб, причиненный Генералом по имени Зима: 14 млн кв. м асфальта должны быть заменены в этом году, по оценкам предприятия, с тем чтобы подготовиться к весне", - сообщает Мандро.