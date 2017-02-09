Кремль делает не подлежащим избранию единственного заслуживающего доверия кандидата

Ведущий оппозиционный критик Кремля получил пять лет условно по делу с политическим подтекстом. Тем не менее, Алексей Навальный заявляет о желании продолжать свою президентскую кампанию, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"Кремль не решился заключить в тюрьму ведущего оппозиционера. Зато он наложил запрет на соперничество Навального с Владимиром Путиным на президентских выборах в марте 2018-го. Приговор делает не подлежащим избранию единственного кандидата, заслуживающего доверия на этих выборах", - считает автор.

"По мнению Алексея Навального, который считает себя невиновным, судья "следовал телеграмме из Кремля". Он расценивает свое дело как в высшей степени политическое, такое же мнение широко распространено среди российских политических обозревателей. Это дело, как под копирку, списано с предыдущего, которое было раскручено в 2013 году и подверглось критике со стороны Европейского суда по правам человека", - говорится в статье.

"Российский политолог Александр Морозов считает, что Кремль мог испугаться, видя длинные очереди из желающих быть волонтерами в избирательном штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Популярность активиста-антикоррупционера в больших российских городах остается главным "гвоздем в ботинке" у президента Путина", - передает автор.

"Политолог Глеб Павловский с ноткой сарказма отмечает: "По правде, Навального отстранили от выборов мягче, чем Гиви. Нельзя не признать". Командир сепаратистов Донбасса с позывным Гиви был убит в среду утром в Донецке - вероятно потому, что он отбрасывал тень на местного командира, поддерживаемого Кремлем", - поясняет автор.

"Вчера, выходя из суда, 40-летний Алексей Навальный бросил вызов властям, пообещав продолжать свою президентскую кампанию", - говорится в статье.

"Обозреватели, наблюдающие за российской политической жизнью, сходятся во мнении, что 64-летний Владимир Путин стремится получить четвертый мандат и продержаться у власти до 2024 года. Наиболее вероятный сценарий видится таким же, как прежде: ставить друг против друга пожилых политиков, не олицетворяющих собой реальную альтернативу. Прозванные его спарринг-партнерами Владимир Жириновский (националист), Сергей Миронов (социалист) и Геннадий Зюганов (коммунист) участвуют в выборах начиная с 1990-х годов. Они спорят между собой, никогда не нападая на Путина, и служат для того, чтобы придать демократическое обличье выборам, полностью контролируемым Кремлем", - подытоживает Гриншпан.