9 февраля 2017 г. Нил Макфаркуар, Иван Нечепуренко | The New York Times Алексей Навальный, реальный противник Путина, потерял возможность баллотироваться в президенты "В среду один из российских судов фактически преградил путь к президентской гонке для Алексея Навального - единственного оппозиционного кандидата, которого широко и с энтузиазмом поддерживает народ, - возобновив уголовное обвинение четырехлетней давности", - сообщают Нил Макфаркуар и Иван Нечепуренко в The New York Times. - Это решение районного суда многие воспринимают как принятую президентом Владимиром Путиным меру для устранения единственного реального соперника на выборах, назначенных на март 2018 года". "Хотя Путин уклончиво отвечает на вопросы, будет ли он баллотироваться на четвертый срок, мало кто сомневается в этом. Некоторые наблюдатели предполагали, что президент захочет, чтобы на выборах у него был весомый противник, чтобы придать легитимность своей следующей победе, - говорится в статье. - Однако лучший шанс для конкурентной гонки был резко заблокирован в среду, когда районный суд маленького города Киров почти в 500 милях к юго-востоку от Москвы признал Навального виновным в присвоение денежных средств государственной компании. Российское законодательство запрещает лицам, имеющим судимость, претендовать на выборную должность". "В последние годы Навальный стал основным примером того, как правительство может использовать суды в качестве ловушек для критиков. Помимо возобновленного в среду приговора, его обвиняют в присвоении средств французской парфюмерной компании и краже почти ничего не стоящего произведения уличного искусства. Он проходил по еще одному делу о гибели лося, - сообщают авторы. - Большую часть 2014 года он провел под домашним арестом, а его младшего брата Олега отправили в тюрьму на три с половиной года". "Навальный, назвавший кировское обвинение в хищении безосновательным и политически мотивированным, ответил на последний приговор сопротивлением", - говорится в статье. "Путин и его шайка воров боятся встретиться с нами на выборах. Правильно делают: мы выиграем", - говорится в Twitter активиста. "Постановление кировского суда почти слово в слово повторяет постановление, вынесенное в отношении Навального по тому же делу в 2013 году. Его результатом стал приговор на пять лет условно. Тот приговор был отменен Европейским судом по правам человека, и российский Верховный суд назначил новый процесс на декабрь. Хотя повторный процесс был организован необыкновенно быстро для России, перед последним приговором Навальный объявил, что участвует в президентской кампании", - сообщают авторы. "Российские политологи предположили, что перспектива получения Навальным национальной платформы для дальнейшей критики Путина оказалась нестерпимой для кремлевской иерархии", - сообщается далее. "Опасность, представляемую Навальным, легко объяснить, - полагает директор Центра постиндустриальных исследований (Москва) Владислав Иноземцев. - Если ему позволить баллотироваться, он будет широко, как никогда, распространять результаты своих антикоррупционных расследований. Это очень раздражает Путина и его шайку". Источник: The New York Times